В материалах ТАСС подчеркивается особая роль состоявшегося референдума в последующей реформе политической системы Казахстана. В частности, информ­агентство приводит описание наиболее важных положений обновленной Конституции РК, за которую проголосовали граж­дане страны.

Отмечает ТАСС также уровень открытости и прозрачности: за ходом голосования в Казахстане следили международные наблюдатели от 38 иностранных государств и 11 международных организаций, в том числе от СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других.

Как заключает бельгийское политическое издание Eureporter, присутствие международных наблюдателей на участках для голосования создало дополнительные гарантии легитимности результатов референдума. В публикации издания приводятся впечатления участников миссий наблюдателей об организации процесса, которые отмечают бесперебойность и упорядоченность проведения процедур голосования.

«Обеспеченное право на выражение воли граждан на референдуме способствует дальнейшему развитию демократических принципов и верховенства права в Рес­публике Казахстан», – озвучивает вывод медиа.

Российские сенаторы, наблюдавшие за ходом конституцион­ного референдума в Казахстане, убедились в открытости и прозрачности процедуры его проведения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.

В статье, опубликованной в The Times of Central Asia, оценивается значение референдума в контексте масштабной институциональной реформы, проводимой в Казахстане.

Как отмечается в материале, общенародное голосование 15 марта имеет широкий консти­туционный охват и значимые долгосрочные последствия. Обращается внимание, в частности, на уровень общест­венной поддержки, отраженный в явке избирателей и итоговом соотношении голосов, а также на ключевые новеллы обновленной Конституции. Подчеркивается, что реальная значимость референдума заключается не только в формальном одобрении поправок, но и в том, насколько эффективно его положения будут воплощены в законах, институтах и политической системе.

Информационная платформа Report.az приводит на своей странице заявление члена парламента Турции Османа Местена, входившего в состав миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА). Наблюдатель отмечает: процесс голосования в Казахстане был проведен в соответствии с нацио­нальным законодательством и международными стандартами, профессионально и на высоком уровне. Нарушений, способных повлиять на его результаты, не выявлено.

Отдельно он отметил правовые механизмы, обеспечившие работу международных наблюдателей, и условия, созданные для участия в голосовании людей с ограниченными возможностями.

«В Казахстане приняты важные конституционные изменения», – сообщает независимый европейский информационно-аналитический сайт Commonspac.eu.

Как считают его авторы, новый Основной закон РК определит направление политико-правового развития страны на годы вперед. В публикации описывается предшествующая плебисциту работа по формированию архитектуры будущей политической системы страны и разбираются положения Конституции.

Информационное агентство Синьхуа разместило информацию с пресс-конференции представителя МИД КНР Линь Цзяня, на которой он передал поздравление казахстанской стороне с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции.

В заявлении говорится, что Китай рад видеть, как Казахстан сохраняет долгосрочный мир и стабильность, курс на социальное развитие и процветание, и уверен, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева страна достигнет новых и более значительных успехов в деле государст­венного строи­тельства.

Как отметил дипломат, КНР придает большое значение развитию китайско-казахских отношений и готова работать сообща для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, углубления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и продвижения двусторонних отношений на новую ступень.

Заявление Министерства иност­ранных дел Турции опуб­ликовало агентство Anadolu Ajansı. В нем выражается удовлетворение тем, что всенародное голосование прошло в Казах­стане в атмосфере мира и доверия. В документе содержатся пожелания, чтобы изменения, закрепленные в Конституции государства по итогам референдума, принесли благо стране.

Мнением о крупном политическом событии в Казахстане с информационной платформой Armenpress поделился директор брюссельского аналитического и PR-проекта Diplomatic World Альберто Туркстра. Он лично участвовал в референдуме в качестве наблюдателя и высоко оценил уровень проделанной организацион­ной работы, отметив, что голосование прошло без инцидентов.

Как аналитик Альберто Туркстра подчеркнул, что новая Конституция устанавливает более гибкую институциональную структуру, поскольку предусмат­ривает переход от двухпалатного Парламента к однопалатному, благодаря чему повысится эффективность работы.

Кыргызский портал Vesti.kg представил основные элементы новой конституционной модели Казахстана, которая будет формироваться на основе поправок в Конституцию РК. В частности, в материалах издания отмечается, что поправки позволяют соз­дать более сбалансированную архитектуру власти, где полномочия распределяются между различными государственными институтами.

По материалам информационных агентств подготовила Людмила Макаренко