В Астане прошло заседание круглого стола на тему «Новая Конституция – залог устойчивого развития», в ходе которого эксперты, депутаты и общественные деятели обсудили, как обновленный Основной закон повлияет на будущее Казахстана.

Открывая заседание, директор Института парламентаризма Наталья Пан напомнила об особеннос­тях нынешней конституционной реформы.

– Преобразования стали важным этапом институциональной транс­формации государства, стратегическим продолжением намеченного курса. Учитывая широкую вовлеченность в процесс общественности, благодаря чему он получился открытым и инклюзивным, новую Конституцию не случайно называют народной. При этом проведение референдума лишь подтвердило намерение государства опираться на прямое волеизъявление граждан при принятии решений общенационального значения, – отметила глава института.

Наталья Пан также подчеркнула: в Основном законе большое внимание уделено правам и свободам человека, это отражает современные тенденции и развитие правовой сис­темы в условиях технологических вызовов и социальных изменений. Ключевой задачей на ближайший период директор Инсти­тута парламентаризма назвала имплементацию норм в отраслевое законодательство и практику государственного управления.

По мнению депутата Сената Парламента Галиаскара Сарыбаева, в условиях стремительных глобальных изменений любая страна должна быть готова адаптироваться к новым вызовам. И здесь особую роль играет современная, гибкая, ориентированная на человека Конституция. Обновленный Основной закон Казахстана полностью соответствует требованиям времени.

Сенатор подчеркнул: включение в текст документа таких базовых принципов, как государственность, суверенитет, территориальная целостность и верховенство закона, означает гарантию независимости страны и стабильности ее развития. Он также отметил, что особое значение в новом Основном законе придается правам и свободам человека, усилению механизмов их защиты.

Не менее важно и то, подчеркнул депутат, что Конституция закладывает основу для экономической устойчивости: защита частной собственности и предпринимательства напрямую влияет на инвестиционный климат и экономический рост.

Директор Президентского цент­ра РК Бакытжан Темирболат в свою очередь заявил: результаты прошедшего референдума стали важной вехой в политической истории нашей страны, продемонстрировав высокий уровень социальной поддержки проводимых реформ. По его словам, итоги голосования свидетельствуют о возрастающей вовлеченности граждан в принятие государственных решений.

– Референдум стал не просто процедурой голосования, а формой прямого выражения доверия граждан курсу политических реформ, реализуемых Президентом. В мировой практике именно такие показатели рассматриваются как один из наиболее сильных механизмов подтверждения демократической легитимности институциональных преобразований, – подчеркнул спикер.

Бакытжан Темирболат также обратил внимание, что Конституция – не просто юридический документ. В политической теории она рассматривается как общественный договор, определяющий баланс между государством, обществом и гражданином. А потому значение проведенного референдума выходит далеко за рамки правовой процедуры. При этом директор Президентского центра выразил уверенность, что уместно говорить о коллективном подтверждении обществом доверия к дальнейшему развитию страны.

Он также отметил, что нынешняя конституционная реформа продолжает логику преобразований: устойчивость политической системы должна обеспечиваться не отдельными решениями и людьми, а устойчивостью институтов и прозрачностью правил.

В эту канву, считает эксперт, грамотно укладывается представленное в новой Конституции расширение механизмов общественного участия в процессе принятия решений, в особенности создание Халық Кеңесі. Новый институт отразит развитие более сложной сис­темы взаимодейст­вия государства и общества, когда политические решения формируются не только через выборы, но и через системные общественные обсуждения и экспертный диалог, что логически связано с концепцией слышащего государства.

Профессор Евразийского нацио­нального университета Ермек Абдра­сулов отметил: Конституция, принятая при прямом волеизъявлении народа, закрепляет ее юридическую силу и формирует ощущение сопричастности каждого гражданина к созданию правовых основ государства, и тем ценнее она для общества.

Вместе с тем спикер отметил, что реализация конституционных норм – не одномоментный процесс, он требует дальнейших усилий государственных органов, общественных институтов, научного сообщества. Первоочередная задача – формирование правовой системы на основе принятой Конституции, претворение конституционных норм в жизнь, и ключевая роль здесь отводится предстоящим выборам в Курултай.

В целом, по мнению профессора, нормы нового Основного закона охватывают все важнейшие стратегические направления и политического управления, и общественной жизни, и защиты прав человека и гражданина.

– Конституция сполна соответствует требованиям времени – это защита окружающей среды, зеленая экономика, защита прав и данных в цифровую эпоху. Ее действительно можно назвать передовой, – резюмировал Ермек Абдрасулов.