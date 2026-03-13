Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Казахстанские эксперты обсудили ход дальнейших преобразований после принятия новой Конституции

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане прошло заседание круглого стола на тему «Новая Конституция – залог устойчивого развития», в ходе которого эксперты, депутаты и общественные деятели обсудили, как обновленный Основной закон повлияет на будущее Казахстана.

Открывая заседание, директор Института парламентаризма Наталья Пан напомнила об особеннос­тях нынешней конституционной реформы.

– Преобразования стали важным этапом институциональной транс­формации государства, стратегическим продолжением намеченного курса. Учитывая широкую вовлеченность в процесс общественности, благодаря чему он получился открытым и инклюзивным, новую Конституцию не случайно называют народной. При этом проведение референдума лишь подтвердило намерение государства опираться на прямое волеизъявление граждан при принятии решений общенационального значения, – отметила глава института.

Наталья Пан также подчеркнула: в Основном законе большое внимание уделено правам и свободам человека, это отражает современные тенденции и развитие правовой сис­темы в условиях технологических вызовов и социальных изменений. Ключевой задачей на ближайший период директор Инсти­тута парламентаризма назвала имплементацию норм в отраслевое законодательство и практику государственного управления.

По мнению депутата Сената Парламента Галиаскара Сарыбаева, в условиях стремительных глобальных изменений любая страна должна быть готова адаптироваться к новым вызовам. И здесь особую роль играет современная, гибкая, ориентированная на человека Конституция. Обновленный Основной закон Казахстана полностью соответствует требованиям времени.

Сенатор подчеркнул: включение в текст документа таких базовых принципов, как государственность, суверенитет, территориальная целостность и верховенство закона, означает гарантию независимости страны и стабильности ее развития. Он также отметил, что особое значение в новом Основном законе придается правам и свободам человека, усилению механизмов их защиты.

Не менее важно и то, подчеркнул депутат, что Конституция закладывает основу для экономической устойчивости: защита частной собственности и предпринимательства напрямую влияет на инвестиционный климат и экономический рост.

Директор Президентского цент­ра РК Бакытжан Темирболат в свою очередь заявил: результаты прошедшего референдума стали важной вехой в политической истории нашей страны, продемонстрировав высокий уровень социальной поддержки проводимых реформ. По его словам, итоги голосования свидетельствуют о возрастающей вовлеченности граждан в принятие государственных решений.

– Референдум стал не просто процедурой голосования, а формой прямого выражения доверия граждан курсу политических реформ, реализуемых Президентом. В мировой практике именно такие показатели рассматриваются как один из наиболее сильных механизмов подтверждения демократической легитимности институциональных преобразований, – подчеркнул спикер.

Бакытжан Темирболат также обратил внимание, что Конституция – не просто юридический документ. В политической теории она рассматривается как общественный договор, определяющий баланс между государством, обществом и гражданином. А потому значение проведенного референдума выходит далеко за рамки правовой процедуры. При этом директор Президентского центра выразил уверенность, что уместно говорить о коллективном подтверждении обществом доверия к дальнейшему развитию страны.

Он также отметил, что нынешняя конституционная реформа продолжает логику преобразований: устойчивость политической системы должна обеспечиваться не отдельными решениями и людьми, а устойчивостью институтов и прозрачностью правил.

В эту канву, считает эксперт, грамотно укладывается представленное в новой Конституции расширение механизмов общественного участия в процессе принятия решений, в особенности создание Халық Кеңесі. Новый институт отразит развитие более сложной сис­темы взаимодейст­вия государства и общества, когда политические решения формируются не только через выборы, но и через системные общественные обсуждения и экспертный диалог, что логически связано с концепцией слышащего государства.

Профессор Евразийского нацио­нального университета Ермек Абдра­сулов отметил: Конституция, принятая при прямом волеизъявлении народа, закрепляет ее юридическую силу и формирует ощущение сопричастности каждого гражданина к созданию правовых основ государства, и тем ценнее она для общества.

Вместе с тем спикер отметил, что реализация конституционных норм – не одномоментный процесс, он требует дальнейших усилий государственных органов, общественных институтов, научного сообщества. Первоочередная задача – формирование правовой системы на основе принятой Конституции, претворение конституционных норм в жизнь, и ключевая роль здесь отводится предстоящим выборам в Курултай.

В целом, по мнению профессора, нормы нового Основного закона охватывают все важнейшие стратегические направления и политического управления, и общественной жизни, и защиты прав человека и гражданина.

– Конституция сполна соответствует требованиям времени – это защита окружающей среды, зеленая экономика, защита прав и данных в цифровую эпоху. Ее действительно можно назвать передовой, – резюмировал Ермек Абдрасулов.

Популярное

Все
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Вдохновленные весной
Уверенность в завтрашнем дне
Агния Барто – голос детства
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В Атырау начал работу особенный магазин
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – поли…
Референдум является проявлением зрелости политической систе…
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Казахстана
Озвучены итоги республиканского референдума

