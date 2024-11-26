«Единый личный кабинет предпринимателя» запустят в 2025 году

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Единый интерфейс направлен на решение проблемы разрозненности сервисов и дублирования данных. Кроме того, он значительно упростит процессы управления бизнес-ситуациями и взаимодействия между госорганами и предпринимателями.

Проводимая работа по внедрению цифровых решений должна дать реальный эффект в борьбе с теневой экономикой, повысить эффективность налогового и таможенного администрирования, а также обеспечить рациональное планирование и расходование бюджетных средств.

Кроме того, в результате внедрения ряда цифровых проектов планируется повысить охват образованием и медсуслугами, исключить приписки и усилить борьбу с теневой экономикой.