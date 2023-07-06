Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе

Летевший из Египта в Астану Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea выполнил экстренную посадку в аэропорту Актобе, передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации решение о посадке принято из-за подозрения о пожаре на борту.

"Сегодня утром в 4:32 самолет Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea направляясь по маршруту Шарм-эль-Шейх–Астана совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту аварийно-спасательной командой с медработником," – сообщает КГА.

Пассажиры не пострадали. Как стало известно, пожар на борту не подтвердился.