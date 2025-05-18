По предварительным данным Бюро национальной статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана в январе-апреле 2025 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

Темпы роста экономики демонстрируют устойчивое ускорение: с 3,8% в январе до 5,6% в первом квартале и 6% по итогам четырех месяцев.

Старший эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Рамазан Есенгазиев отметил, что этот рост отражает стабильную и положительную динамику в ключевых секторах экономики.

«Если говорить в целом, то рост ВВП связан с достаточно сбалансированным развитием как промышленного производства, так и сферы услуг, которые увеличились примерно на 7,5% и 5,3% соответственно. Кроме того, стоит особо выделить инвестиции — их объем в основной капитал вырос на 13,7%, причем в обрабатывающей промышленности — на внушительные 34,3%. Все это говорит о том, что характер роста экономики сегодня действительно качественный», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что наибольший вклад в рост экономики вносят отрасли промышленности, в том числе горнодобывающая и обрабатывающая, а также строительство, торговля и транспорт. «К примеру, транспорт и складирование увеличились на 22,4%, строительство — на 16,2%, обрабатывающая промышленность — на 7,2%, горнодобывающая — на 7,1%, включая добычу нефти — на 8,8%. Что касается торговли, объем вырос примерно на 7%», — рассказал Рамазан Есенгазиев.

Данные статистики подтверждают эту положительную динамику промышленного производства. Общий выпуск продукции вырос на 6,6%, при этом машиностроение прибавило 11,2%, производство пищевых продуктов — 12%, нефтепереработка — 13,7%, химическая промышленность — 11,2%, производство металлических изделий — 21,6%, а строительных материалов — 12,9%. Также отмечается рост добычи угля — на 11,2%. Объем строительных работ увеличился на 16,2%.

Особо он выделил развитие обрабатывающей промышленности, которое обеспечивается ростом производства продуктов питания, машиностроения, ремонта и установки оборудования. «Здесь положительная динамика, скорее всего, связана с ростом как внутреннего, так и внешнего спроса, стабильными поставками сырья со стороны горнодобывающих компаний, а также реализацией множества инвестиционных проектов, которые требуют значительных объемов строительных материалов и комплектующих», - пояснил Рамазан Есенгазиев.

Кроме того, в январе–апреле 2025 года в Казахстане было введено в эксплуатацию около 4,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также значительно вырос объем транспортных услуг — на 22,4%, чему способствовал, прежде всего, рост грузоперевозок железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Рост инвестиционной активности - еще один важный фактор поддержки экономики. Физический объем инвестиций в основной капитал за первые четыре месяца 2025 года увеличился на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Он подчеркнул, что среди ключевых драйверов инвестиционной активности — реализация национального проекта «Комфортная школа» и Государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции».