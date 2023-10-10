Экономика Казахстана выросла на 4,7% по итогам 9 месяцев

На заседании правительства рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики страны составил 4,7%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,7%, в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство – на 12,6%, торговля – 10%, а также информация и связь – 8,4%.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,1%. Их приток увеличился в таких сферах, как транспорт и складирование – на 59,4%, торговля – 37,5%, образование – 23,7%, сельское хозяйство – 12,9%, промышленность – 8,2%, в том числе горнодобывающая промышленность – 4,3%.

В январе-августе внешнеторговый товарооборот республики вырос на 4,2% и составил $91,1 млрд. Экспорт достиг $51,2 млрд, в том числе обработанных товаров – $16,2 млрд, импорт – $39,8 млрд. В целом положительный торговый баланс РК равен $11,4 млрд.

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что по итогам 9 месяцев в государственный бюджет поступило 13,8 трлн тенге доходов, план исполнен на 97%. Так, республиканский бюджет пополнился на 9,2 трлн тенге, местные бюджеты – 4,7 трлн тенге. За тот же период расходы госбюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 98,6%, местных бюджетов – на 99,5%.

Как отметил глава правительства, за 9 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в области Абай, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, городах Алматы и Шымкенте. Кроме того, благодаря принятым мерам наблюдается снижение инфляции до 11,8%.

«До конца года осталось 2,5 месяца. Необходимо принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики», – указал премьер-министр.

Всем ответственным госорганам и акиматам также поручено продолжить работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания.

«Важно ускорить реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение он добавил, что наряду с этим следует продолжить работу по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест.