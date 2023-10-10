Экономика Казахстана выросла на 4,7% по итогам 9 месяцев

Правительство
117
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На заседании правительства рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики страны составил 4,7%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,7%, в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство – на 12,6%, торговля – 10%, а также информация и связь – 8,4%.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,1%. Их приток увеличился в таких сферах, как транспорт и складирование – на 59,4%, торговля – 37,5%, образование – 23,7%, сельское хозяйство – 12,9%, промышленность – 8,2%, в том числе горнодобывающая промышленность – 4,3%.

В январе-августе внешнеторговый товарооборот республики вырос на 4,2% и составил $91,1 млрд. Экспорт достиг $51,2 млрд, в том числе обработанных товаров – $16,2 млрд, импорт – $39,8 млрд. В целом положительный торговый баланс РК равен $11,4 млрд.

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что по итогам 9 месяцев в государственный бюджет поступило 13,8 трлн тенге доходов, план исполнен на 97%. Так, республиканский бюджет пополнился на 9,2 трлн тенге, местные бюджеты – 4,7 трлн тенге. За тот же период расходы госбюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 98,6%, местных бюджетов – на 99,5%.

Как отметил глава правительства, за 9 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в области Абай, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, городах Алматы и Шымкенте. Кроме того, благодаря принятым мерам наблюдается снижение инфляции до 11,8%.

«До конца года осталось 2,5 месяца. Необходимо принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики», – указал премьер-министр.

Всем ответственным госорганам и акиматам также поручено продолжить работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания.

«Важно ускорить реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение он добавил, что наряду с этим следует продолжить работу по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест. 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство

Популярное

Все
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
Где лечить, куда госпитализировать?
Путевка в Высший дивизион
Город что пастбище
Удачливее Робинзона!
Каким должен быть адвокат?
Сотрудники невидимого фронта
Пошлина преткновения
Гаражная «карусель»
Карантин вводят в одном из сел Костанайской области из-за вспышки бруцеллеза
Как поддержат отечественных аграриев – правительство объявило меры
Что не так с коэффициентами и нормативами?
Будут делать правильный мед!
«Прописка» для органики
Знаменуя процесс трансформации
Конфликт в «горячей» фазе
Свет без перебоев
За все тебя благодарю
И дым, и огонь
Руководителей госорганов осудили за коррупцию в Астане
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Ни дня без камеры
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Читайте также

Контроль за эксплуатацией газового оборудования усилят в Ка…
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в аэропорт…
Как поддержат отечественных аграриев – правительство объяви…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]