Экономика растет, инфляция снижается – Смаилов об итогах развития Казахстана за 2023 год

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В интервью телеканалу «24KZ» премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил прогнозные показатели по ВВП и инфляции за 2023 год и рассказал об исполнении ключевых поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как отметил премьер-министр, республика смогла адаптироваться к сложным внешним условиям.

«Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%, то за 11 месяцев текущего года он составил 4,9%. По итогам года ожидается, что рост будет близок к 5%», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что во всех основных отраслях экономики складывается положительная динамика. Так, в строительстве рост составил 13%, в торговле – 11%, в секторе связи – 8%.

«Основным драйвером экономического роста являются инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 15% и составил 15 трлн тенге», – подчеркнул премьер-министр. 

По его словам, одним из главных вызовов этого года стала инфляция.

«Как вы знаете, глава государства поставил перед правительством задачу снизить уровень инфляции в 2 раза. Для этого совместно с Национальным банком были реализованы оперативные и среднесрочные мероприятия. Ожидаем, что по итогам года уровень инфляции будет на уровне 9,8%. Это значит, что она снизится вдвое. В следующем году мы продолжим работу, чтобы снизить инфляцию еще больше: до уровня 6-8%. Такой коридор мы себе ставим», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что стабильность экономики РК подтверждают и международные рейтинговые агентства.

«Они устанавливают рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности. Поэтому можно сказать, что наша экономика адаптировалась к внешним факторам. Однако они по-прежнему оказывают негативное влияние на экономику. Поэтому правительство будет следить за ситуацией в мире, чтобы быть готовым к различным сценариям и принять необходимые меры», – отметил премьер-министр.

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