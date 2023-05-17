Четыре года лишения свободы получил экс-аким Шортанды

Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа.

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Кокшетауский городской суд приговорил экс-акима поселка Шортанды Акмолинской области к четырём годам лишения свободы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

По данным областного департамента Антикора, Мамбет Ц. осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

«Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 млн тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела», – пояснили в департаменте.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, добавили в пресс-службе.