Экспонаты от-кутюр

Натруженные руки вдумчивой апашки щедро украшены узорами морщинок. Бабушка всматривается в каждого, внимательно провожая взглядом любознательных посетителей. Еще мгновенье, и, раскинув руки, она пойдет тебе навстречу, ласково приговаривая «айналайын». Но старушка в распис­ном камзоле так и останется стоять на месте, оставляя нам лишь вволю насладиться фантазия­ми и флешбэками из счастливой поры. Такого реализма вряд ли ожидают посетители выставки кукол, в восторге замирая перед их фигурками и улыбаясь чему-то своему, глубоко личному.

На выставке кукол у одного экспоната можно запросто провести несколько часов, разглядывая каждую мелочь, каждую крошечную детальку. Какие аккуратные сапоги у Алдара Косе, а какие изящные шашбау у восточной красавицы! Ну а крошечная авоська, лежащая на коленях у старушки? Это же мгновенная доставка в детство, где ты стоишь в очереди за самым вкусным в мире квасом, а бабушка сжимает крепко одной рукой твою руку, а во второй держит ту самую зеленую плетеную авоську, в которой плавно качается пустая трехлитровая банка.

Ежегодная международная выставка авторских кукол Asia Doll, подготовленная Союзом кукольников Казахстана, проводится уже в пятый раз. В Алматы съехались более 50 мастеров из Казахстана и ближнего зарубежья. В Государственном музее РК они представили около 150 экспонатов. В каждую новую выставку организаторы стремятся внести что-то новое. В этом году посетителей поразили эксперименты с превращением интерьерных кукол в светильники.

Но есть среди экспонатов и завсегдатаи. Например, ставшая уже своеобразным символом мероприятия фигура Виктора Цоя. Среди всех экспонатов Цой – самый крупный. Символ ушедшей эпохи сидит с любимой гитарой и словно напевает свои бессмерт­ные хиты.

Все представленные куклы выполнены в разнообразных техниках из фарфора, текстиля, войлока, полимерной глины. Их одежда продумана настолько, что кажется, будто над крошечными костюмами трудились настоящие модельеры – кукольные законодатели мод. В рамках выставки представлена коллекция «Золотой век Шелкового пути», обещающая стать долгосрочным проектом. Ее экспонаты переносят зрителей в эпоху знаменитого маршрута – тут представлены все сказочные персонажи народов, через чьи земли пролегал Великий шелковый путь.

Есть здесь и персонажи новейшего времени – Бэт­мен, Джек Воробей. А есть и те, от которых улыбка появится на лицах старшего поколения, – милейший герой Леонова из кинофильма «Кин-дза-дза!» делает свое знаменитое «ку». Автор экспоната – постоянная участница кукольных выставок Марина Асими. Марина также является автором кукольного Виктора Цоя.

– Виктор Цой – мой кумир, – говорит Марина. – Над ним я трудилась более полугода. В работе кукольника не бывает мелочей, наоборот, самое важное – именно мелочи. Приходилось пересматривать концертные записи, интервью, клипы – все для того, чтобы уловить самые мелкие особенности – взгляд, дернувшийся мускул, эмоции на лице. Хотелось добиться максимального сходства.

Возле большинства кукол стояли таблички с просьбой не трогать экспонаты руками. Оно и понятно: удержаться сложно, особенно маленьким посетителям. Дети, пришедшие на выставку, оглянувшись по сторонам, все же успевали дотронуться до фигурок, им не верилось, что они лишь куклы. А вот кукольница Елена Политова – автор коллекции ангелов, напротив, всем новым хозяевам своих творений настоятельно рекомендует кукол брать везде с собой и как можно чаще их тискать.

– Мои куклы ни в коем случае не должны находиться за стеклом, всегда советую разговаривать с ними, носить с собой, прикасаться, ведь в каждой из них и так остается частичка души мастера, а владельцы могут наделить их новыми волшебными свойствами. Надо только поверить, – заключает Елена.