Международный конкурс аккордеонистов пройдет в Астане

Афиша
Дана Аменова
специальный корреспондент

Получение Казахстаном права на проведение данного международного проекта свидетельствует о высоком признании культурного потенциала страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс будет проходить в период с 23 по 27 августа 2026 года при поддержке Министерства культуры и информации РК и в организации Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой в Центральном концертном зале города Астаны состоятся 79-й Международный конкурс аккордеонистов «Coupe Mondiale» и 156-й Конгресс делегатов Международной конфедерации аккордеонистов (Confédération Internationale des Accordéonistes, CIA), сообщает Kazpravda.kz 

Это масштабное международное музыкальное событие впервые проводится не только в Казахстане, но и в истории всей Центральной Азии.

«Coupe Mondiale» один из старейших и наиболее престижных мировых конкурсов в сфере баянного и аккордеонного искусства. Впервые конкурс был проведён в 1938 году и сегодня признан профессиональной площадкой, объединяющей лучших исполнителей со всего мира.

В мероприятии примут участие музыканты международного уровня и деятели культуры. В их числе — эксперты из 21 страны, а также делегаты из 16 стран, подавшие заявки на участие. Среди представленных стран  Австралия, Австрия, США, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Германия, Новая Зеландия, Италия, Испания, Казахстан, Кипр, Китай, Литва, Республика Молдова, Нидерланды, Республика Корея, Перу, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Республика Северная Македония, Турция, Великобритания, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

В рамках конкурса в Астану прибудут руководство и представители Международной конфедерации аккордеонистов. В состав почётной делегации войдут президент CIA Мирко Патарини, вице-президенты Ли Цонг и Зорица Каракутовска, генеральный секретарь Киммо Маттила, генеральный менеджер Харли Джонс, главный амбассадор Кевин Фридрих, а также председатель конфедерации Александр Селиванов и заместитель председателя Грейсон Мэйсвильд.

Международная конфедерация аккордеонистов, основанная в 1935 году в Париже, является членом Международного музыкального совета при ЮНЕСКО и одной из ведущих организаций, деятельность которой направлена на развитие мирового баянного и аккордеонного искусства.

Получение Казахстаном права на проведение данного международного проекта свидетельствует о высоком признании культурного потенциала страны. Мероприятие будет способствовать укреплению статуса Астаны как центра международного культурного диалога и повышению авторитета Казахстана в мировом культурном пространстве.

23 августа 2026 года в 16:00 в конференц-зале состоится жеребьёвка участников конкурса.

24 августа в 09:00 в Большом зале состоится торжественная церемония открытия конкурса. В этот же день с 09:00 до 21:30 в Камерном, Конференц- и Репетиционном залах начнутся конкурсные прослушивания.

25 августа с 09:00 до 19:30 в Камерном, Конференц- и Репетиционном залах продолжатся конкурсные прослушивания. В этот же день в 20:00 в Камерном зале состоится концерт баяниста Олжаса Нурланова обладателя первого места 74-го Международного конкурса «Coupe Mondiale».

26 августа с 09:00 до 17:30 в Камерном, Конференц- и Репетиционном залах продолжатся конкурсные прослушивания. В 19:00 в Большом зале будет представлена концертная программа «Танго» с участием музыкального коллектива «Saz & Soul» и квартета «Samǵa».

Также в рамках программы конкурса состоятся творческие мастер-классы с участием всемирно известных баянистов и аккордеонистов. Встречи в открытом формате предоставят молодым исполнителям и участникам возможность обменяться профессиональным опытом, совершенствовать исполнительское мастерство и ознакомиться с практикой музыкантов международного уровня.

27 августа с 09:00 до 12:45 в Камерном зале пройдут заключительные конкурсные прослушивания. В 11:00 в Брифинг-зале состоится пресс-конференция, в 16:30 в Большом зале — торжественная церемония награждения победителей, а в 19:30 в Большом зале — церемония закрытия Международного конкурса «Coupe Mondiale 79».

Международный конкурс «Coupe Mondiale 79» станет одним из значимых событий в истории культуры Казахстана и будет способствовать развитию международного творческого сотрудничества и продвижению национального искусства на мировой уровень.

#Астана #конкурс #Казахконцерт #МКИ #аккордеонисты

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