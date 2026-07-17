Артисты «Астана Опера» собрали аншлаги на фестивале в Сочи

Фото: пресс-служба театра

«Астана Опера» с успехом выступил на первом Международном фестивале искусств «Сириус – Роза Хутор» с 11 по 16 июля. Казахстанский коллектив, давно известный своим высочайшим профессионализмом, представил сочинской публике три разноплановые программы, каждая из которых стала настоящим событием и собрала полные залы, сообщает Kazpravda.kz

Открытие гастролей (11-12 июля) было ознаменовано обращением к французскому балету в хореографии Ролана Пети «Коппелия» Лео Делиба. Музыка этого композитора, полная изящной оркестровой звукописи, под взмахом дирижерской палочки Руслана Баймурзина обрела особую легкость.

Маэстро тонко чувствовал юмор партитуры, выстраивая гибкие темпы, которые позволяли танцовщикам демонстрировать и виртуозность, и комический артистизм, а оркестру звучать как единый организм.

Постановка Ролана Пети – всегда игра с формой, и в «Коппелии» хореография сохранила ту интеллектуальную свободу, которая присуща наследию мастера. Сценография Эцио Фриджерио создавала иллюзию таинственного мира, где кукла почти ожила. Сванильда в исполнении Айгерим Бекетаевой и Шугылы Адепхан – два прочтения одной героини. Обе были академически точны, дарила Айгерим Бекетаева своенравный, огненный темперамент, тогда как Шугыла Адепхан показала утонченную иронию.

Образ Франца предстал в трактовке Армана Уразова (порывистого, озорного) и Еркина Рахматуллаева (лирического, задумчивого).Оба продемонстрировали прекрасную музыкальность, покорив сочинскую публику блеском вариаций. Особого упоминания заслуживает Коппелиус Олжаса Тарланова и Рустема Сейтбекова, их гротеск был лишен карикатурности, это был трагикомичный гений-изобретатель, которому зрительская аудитория невероятно сочувствовала в конце всей этой истории.

После спектакля зрители не скупились на комплименты труппе. Руководитель хореографического отделения ДШИ федеральной территории «Сириус» Марина Подкорытова, отметила, что зрители с первых нот погрузились в тему романтики, игры чувств и отношений.

«Прекрасная работа балетной труппы и потрясающий оркестр перенесли нас в мир волшебства - механического и одновременно наполненного глубокими человеческими эмоциями. Это ощущалось с первых аккордов. Сценическое пространство каждый раз возвращало нас в атмосферу любви, эстетики и романтики. Что касается исполнителей - трех главных персонажей: Сванильды, Франца и Коппелиуса, - им удалось блестяще раскрыть хореографию Ролана Пети. С точки зрения хореографического действия, постановка была полной и завершенной. Помимо классической лексики, здесь активно использовалась пантомима, которая позволяла глубже передать образы механических явлений, в частности самой куклы Коппелии. Благодаря этому зритель проникался чувствами и идейным замыслом спектакля. Я видела по залу, что произведение легко воспринималось и детьми, и взрослыми. Редкость этой постановки в том, что классические балеты чаще носят драматический характер, а «Коппелия» впервые предстала в комедийном ключе. А комедия всегда ближе зрителю - она дает больше возможностей для раскрытия эмоций, деталей и авторской мысли», – пояснила собеседница.

После первого акта она была в полном восторге от кордебалета, особенно от исторических зарисовок, в частности, мазурки.

«Костюмы, сценография и световое решение переносили нас в эпоху Гофмана, в мир «Песочного человека». Несмотря на комедийность, сценография передавала ту готическую глубину, с которой начиналось произведение: приглушенные цвета, сдержанность, целостность - все отражало дух времени. Музыка тоже впечатлила. С первых аккордов она унесла нас в ритмы вальса. Мы получили огромное эстетическое удовольствие», – заключила она.

А 14 июля публике представили Гала-балет. Первое отделение было выстроено как хит-парад мирового балетного наследия. Артисты оркестра выступили под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ерболата Ахмедьярова.

Трио из «Корсара» (Адольф Адан, Мариус Петипа) в исполнении Айгерим Бекетаевой, Эркина Базарбаева и Диаса Курмангазы поразило каскадом поддержек и виртуозными вращениями. Адажио из «Спартака» (Арам Хачатурян, Юрий Григорович) это всегда один из самых ожидаемых публикой номеров. Шугыла Адепхан и Серик Накыспеков подарили зрителю эпическое повествование о жертвенности, где напряжение музыки Арама Хачатуряна передавалось через пластику тел.

«Зов степи» Рината Гайсина, новое для российской публики произведение, стало настоящим открытием, где Айгерим Бекетаева и Жаксылык Саукымбеков продемонстрировали органичное переплетение неоклассики с национальным колоритом.

Горячие овации получили и София Адильханова с Ахметом Кабкеновым, Назира Заетова, Александр Корнилов и Еркин Рахматуллаев.

Второе отделение кардинально меняло фокус настроения. Балет Раймондо Ребека «How Long Is Now?» стал философским высказыванием об ощущении времени. Сценография превращала сцену в место по наблюдению за течением времени, огромные песочные часы передавали идею ускользающей жизни.

Образ Времени у Армана Уразова был неумолим и беспристрастен, тогда как Юность (Назира Заетова, Досхан Зайдин) и Молодость (Айгерим Бекетаева, Олжас Тарланов) проносились в вихре импульсивных движений. Аделина Тулепова и Жаксылык Саукымбеков в партии Зрелости явили эталонную эмоциональную глубину. Музыкальная палитра была интегрирована хореографом настолько органично, что музыка казалась написанной специально для этих движений.

На протяжении всех гастролей представители ведущих масс-медиа отмечали высокий исполнительский уровень труппы. Главный редактор информационного интернет-портала о культуре «Ревизор.ru» Денис Кирис рассказал, что впечатления от увиденного гала-балета у него самые яркие.

«Понимая, что для коллектива это первый опыт работы на новой площадке, считаю, что все артисты – и исполнители балета, и оркестр – проявили себя настоящими профессионалами. Любой спектакль, будь то балет, опера или драма, - это колоссальная командная работа, и проделанный труд очевиден. Гастроли - всегда ответственный момент, и видно, что с этой задачей все справились на отлично. Особенно приятно было наблюдать за реакцией зрителей: среди них были будущие педагоги-хореографы, приехавшие на летнюю практику, их искренняя радость и восторг – самая важная оценка. Когда зал и артисты находятся на одной волне, значит, событие состоялось», – подчеркнул он.

Говоря о постановке, нельзя не отметить великие имена – Мариуса Петипа и других мастеров, чей почерк безошибочно угадывается в хореографии. Отдельно хочу выделить номер «Зов степи». В нем чувствуется яркая эмоциональная культура и национальный колорит. Это родное для артистов, а потому исполнено с особой глубиной. У каждого народа своя культура, но свои корни всегда ближе. Как говорил Илья Репин, художник должен разговаривать на языке своего народа.

А еще больше познакомиться с национальным искусством зрители смогли 16 июля в «Роза Холле», где состоялось событие, которое сложно назвать просто балетным вечером. Nomad Ballet – это воспетая в танце Великая степь, здесь живой звук этно-фольклорной группы HasSak букально обволакивал и сливался с телами танцовщиков, что вызвало настоящий восторг зрительской аудитории.

Программа хореографа-постановщика Султанбека Гумара построена на неизменной теме и сменяющих ее эпизодов, где каждый номер был этюдом о национальной идентичности. «Той бастар» задал праздничный тон, вовлекая зал в круговорот энергии. Однако глубина вечера открылась в трагических номерах: «Аралым» («Между небом и землей») – это пластический плач об Аральском море. Музыка HasSak с ее тревожными диссонансами в сочетании с хореографией создала образ умирающего моря, и это выступление стало одной из самых сильных эмоциональных точек.

Дуэт Софии Адильхановой и Ислама Кайпбая из нового балета «Четыре истины – одна вечность» по-настоящему трогал за душу. Сольное выступление Досхана Зайдина в «Қилы заман» на музыку TURAN потрясло зрителей трагической образностью, передав боль исторических катаклизмов через надломленную, угловатую пластику.

А номер «Мәңгүрт» на музыку А. Раимкуловой в исполнении Адеми Жанабил и Жансерика Ахметова стал апофеозом драматического балета, тема потери идентичности, памяти предков была решена через острую, почти графическую хореографию, в этом номере каждый жест был подобен вопросу к прошлому.

Финальный «RUH» (Дух нации) с участием Айдана Калжана и артистов балета стал логичным восклицательным знаком всей национальной программы. Здесь этническая музыка HasSak слилась с мощной энергией кордебалета, создав ощущение, что сцена – настоящая живая стихия.

Публика долго не отпускала казахстанских артистов, а молодые музыковеды, которые приехали на этот фестиваль специально из Санкт-Петербурга выразили настоящий восторг от исполнения национальной программы труппой «Астана Опера».

«Я осталась в полной эйфории от сегодняшнего концерта. С первых минут, когда артисты вышли в зал, прошлись по рядам и угостили зрителей конфетами, - они зарядили всех солнцем и теплом. Улыбка не сходила с лица до самого финала. Но самое главное впечатление, конечно, связанно с хореографией. Было невероятно любопытно наблюдать, как каноничные классические формы преломляются через призму XXI века в современном казахском танце. Эта синергия классики и contemporary смотрится очень свежо и мощно. Отдельный восторг - это ювелирная работа со светом, которая подчеркивала красоту, линии и фигуры артистов, делая каждое движение объемным. Хочу отметить абсолютную синергию между балетом и ансамблем народных инструментов. Это был настоящий диалог, музыканты и артисты находились на сцене в едином ритме, и вместе они создали некий ритуал, близкий к природному духу. Традиционная музыка в их исполнении обрела новое дыхание. Я видела труппу и в классических постановках, и в современных, и могу сказать: это очень высокий профессиональный уровень. Мне запомнились лица артистов, их энергия, и я бы хотела смотреть на них снова и снова. Национальная школа танца здесь раскрывается ярко и самобытно», – поделилась Галина Кирмель. Согласна с ней и ее коллега Варвара Разумова.

Также она добавила, что для меня знакомство с труппой «Астана Опера» стало настоящим открытием.

«Видела два гала-концерта с классикой и современной программой, - и могу сказать, что именно в современных постановках ваша труппа раскрывается особенно ярко и глубоко. У вас очень молодой коллектив, в этом его огромная сила. Видно, как артисты буквально горят энтузиазмом, и это позволяет им решать сложнейшую задачу - воплощать на сцене национальный балет. Через пластику, через движение они передают историю и национальный характер, это подкупает своей искренностью. Мне кажется, вам удалось найти ту самую грань, где современная хореография идеально ложится на национальную музыку. Факт, что ансамбль находится прямо на сцене, создает целостное пространство, где зритель видит и слышит рождение единой картины. Это очень смелый и серьезный уровень. Я много смотрю постановок в Мариинском и Михайловском театрах, и с уверенностью могу сказать: ваша национальная труппа заслуживает огромного уважения, у вас большой потенциал и прекрасное будущее», – заключила она.

Сочинские гастроли «Астана Опера» показали, что казахстанский балет переживает расцвет. Коллективу удается сохранять пиетет перед академическим наследием и одновременно считывать вызовы современности. Феномен успеха кроется в универсализме труппы: артисты одинаково убедительны в непростом французском стиле, драматической школе прошлого века и этно-футуристических экспериментах.

Поэтому публика, съехавшаяся на фестиваль из всех городов России, не отпускала казахстанскую труппу, искренне выражая благодарность за этот калейдоскоп эстетических впечатлений.