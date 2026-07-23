Потерять себя и вернуться: спектакль с терапевтическим эффектом показали в Астане

Фото: Данил Конищев

На сцене Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького вместе с профессиональными актерами Светланой Фортуной и Дмитрием Маштаковым дебютировали горожане разных профессий и возрастов.

Куда исчезают смелость, любовь и голос?

По сюжету в странное бюро-клинику приходят люди, потерявшие не вещи, а части самих себя. Кто-то утратил детство, кто-то – способность любить, кто-то – собственный голос, совесть или смелость жить так, как чувствует на самом деле.

В новой постановке зрителю предлагают взглянуть на человеческие переживания через медицинскую метафору. Здесь врачи проводят операции не над телом, а над душой, пытаясь вернуть пациентам то, что невозможно увидеть на снимках или определить с помощью анализов.

Вместо привычных врачей пациентов принимают анестезиолог любви, кардиолог совести, хирург смелости, пластический хирург жизни и другие необычные специалисты. За этой почти фантастической историей скрывается честный разговор о психологических травмах, которые человек нередко предпочитает не замечать, привыкая жить с внутренней болью как с нормой.

Как рассказывает Светлана Фортуна, идея медицинской драмы родилась из простой мысли: внутренние потери требуют такого же внимания, как и физические болезни.

«Когда человек заболевает физически, он идет к врачу, проходит обследование, получает диагноз и начинает лечиться. Но если он потерял способность любить, перестал слышать себя, утратил смелость, совесть или смысл жизни, чаще всего продолжает жить так, словно ничего не произошло. Нам хотелось показать, что такие потери не менее реальны. Поэтому в нашей истории появились врачи, которые лечат не органы, а человеческую душу. «Бюро потерянных людей» – место, куда попадают люди, утратившие части самих себя. Но эта история не о безысходности. Она о том, что человек способен вернуть себе жизнь, если готов признать свою потерю», – отметила собеседница.

Еще одним открытием для авторов стало удивительное совпадение судеб участников проекта и их героев. Хотя персонажи не создавались специально под конкретных людей, практически каждый актер увидел в своей роли отражение собственной жизни.

«Мы не собирали биографии участников и не писали роли под них. Тем не менее, кто-то узнал себя в человеке, потерявшем голос, кто-то – в истории о непрожитом детстве, кто-то – в страхе проявляться или невозможности любить. Получилось удивительное совпадение. Казалось, будто сама пьеса выбрала своих исполнителей», – отметила автор, продюсер проекта.

Разговор по душам

Фотограф и энергопрактик Дарья Евдокимова призналась, что интуитивно почувствовала связь со своей героиней.

«Когда впервые прочитала сценарий, то сразу почуствовала, что Аглая – моя героиня. У меня не возникло ни малейшего сомнения. Было ощущение, что Светлана и Дмитрий каким-то образом увидели то, чего я сама в себе не замечала. На первой читке буквально сказала им: «Вы залезли мне под кожу». Эта роль оказалась очень личной. Спектакль словно снимает внутренние блоки, помогает увидеть свои страхи, свои запреты, свои незажившие раны. И в какой-то момент понимаешь: ты уже не играешь персонажа – ты честно разговариваешь с самим собой», – говорит она.

По ее словам, для многих непрофессиональных артистов участие в спектакле стало попыткой справиться с эмоциональным выгоранием и вернуть ощущение внутренней свободы.

Совсем иначе в проект попала предприниматель, маркетолог, мобилограф Сия Ан. Изначально она должна была лишь снимать репетиции и заниматься продвижением спектакля и постепенно стала одной из его участниц.

«Изначально я работала мобилографом – снимала репетиции, монтировала ролики, помогала с продвижением спектакля. Но постепенно меня буквально втянули в этот процесс. Светлана и Дмитрий умеют создавать такую атмосферу, что невозможно остаться в стороне. Со временем поняла: этот проект гораздо больше, чем театр. За два месяца мы не просто учили текст, а проживали собственные страхи, плакали, поддерживали друг друга, учились доверять. Никогда раньше не пела, а здесь мне сказали, что в финале надо исполнить песню. Когда впервые вышла на сцену к микрофону перед полным залом, казалось, что голос просто исчезнет. Но именно тогда поняла: если смогла преодолеть страх, значит, смогу справиться и со многими другими испытаниями в жизни», – заключила девушка.

На премьерном показе поддержать директора сети детских садов Фаридэ Вагапову, предпринимательницу Динару Мусину, экономиста Жанну Сыздыкову, эксперта по продажам Камилу Дулат, HR-менеджера, предпринимательницу и психолога Ольгу Поддубецкую, студента Даниала Абилкасыма, юриста Куляш Хасенову, а также менеджера и тета-практика Айнуру Кулакову, фотографа, энергопрактика Дарью Евдокимову и предпринимателя, маркетолога, мобилографа Сию Ан пришли коллеги, родственники и друзья и участники прошлых сезонов, сыгравшие в спектакле «Наследники».

Вполне возможно, что за пределами театра зрители проецируют сюжет на собственную жизнь, вспоминая личные потери, страхи и несбывшиеся мечты. После спектакля хочется обсуждать не актерскую игру или декорации, а позвонить близким, попросить прощения и сделать давно откладываемый шаг, взяв в руки личную ответственность за свою судьбу.