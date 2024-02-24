Экспорт продуктов переработки планируется довести в РК до $41 млрд в 2025 году

Экономика
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В экспорте обработанных товаров «корзина» существенно увеличилась. На сегодня это почти 5900 позиций, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Экспорт продуктов переработки планируется довести в Казахстане до 41 млрд долларов в 2025 году, сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на конференции «Плоды и овощи Казахстана – 2024» KAZAGROFOOD» в Алматы.

«Главой государства поставлена задача по доведению объемов несырьевого экспорта до $41 млрд к 2025 году. При этом целевой индикатор по итогам 2023 года достигнут на уровне $35,1 млрд с перевыполнением на 2%», - сообщила первый вице-министр торговли.

По ее словам, в экспорте обработанных товаров «корзина» существенно увеличилась, на сегодня это почти 5900 товарных позиций. Если говорить об экспорте плодоовощной продукции, то в 2023 году его доля увеличилась на 30% (с 645 тыс. тонн до 835 тыс. тонн) с рекордным ростом экспорта картофеля, который увеличился за год на 70% (411 тыс. тонн).

Бижанова сообщила также, что объем овощехранилищ в стране составляет свыше 1,8 млн тонн. Кроме того, веден Национальный стандарт для фермерских теплиц, проведена их сертификация. Это позволило зарегистрированным теплицам получать субсидирование расходов на электроэнергию, уголь и газ в период межсезонья.

Вместе с тем на территории республики функционируют 9 частных оптово-распределительных центров. На стадии строительства еще 9 ОРЦ за счет частных инвестиций.

Для обеспечения эффективного сбора, хранения, сортировки, упаковки и распределения плодоовощной продукции Минторговли совместно с Минсельхозом ведется работа по развитию соответствующей инфраструктуры.

#экономика #экспорт #Экспорт продуктов переработки

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