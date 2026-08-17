Электоральная готовность казахстанцев находится на высоком уровне – данные исследования

Общественное мнение,Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Институт Демократии представляет результаты социологического исследования, проведенного с 20 июля по 6 августа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на КИСИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно полученным данным, ожидается достаточно высокая явка казахстанцев на выборах депутатов Курултая.

На вопрос «Примете ли Вы участие в голосовании на выборах в Курултай (Парламентские выборы), которые состоятся 23 августа?» 73,1% опрошенных отметили, что намерены принять участие в голосовании на выборах. Другими словами, трое из четырех респондентов намерены принять участие в выборах депутатов Курултая.

Социологический опрос проведен с 20 июля по 06 августа 2026 года за счет средств Института Демократии. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Исследование также охватило электоральные предпочтения респондентов. Участникам опроса предложили указать, за какую политическую партию они готовы проголосовать на выборах. 

▪️Согласно данным исследования, наибольшую поддержку среди респондентов получила партия «Әділет», за нее готовы проголосовать 70,3% опрошенных, что закреляет ее на первое место в рейтинге партийных предпочтений.

▪️Второе место занимает партия «Ауыл», за которую готовы проголосовать 5,6% респондентов.

▪️Третью позицию занимает партия «Ақ жол» с уровнем поддержки 5,0%.

▪️Далее следует партия «Respublica», которую готовы поддержать 4,9% опрошенных. 

▪️Пятую позицию занимает оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с результатом 4,2%.

▪️Шестую позицию занимает Народная партия, набравшая 3,9%.

▪️На седьмом месте – партия«Байтақ» с уровнем 0,6% поддержки.

Электоральную пассивность демонстрируют 5,5% респондентов. Из них 1,6% заявили о намерении проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились со своим выбором.

Как показывают данные исследования, электоральная готовность казахстанцев в целом находится на высоком уровне, что убедительно свидетельствует об устойчивом интересе граждан к общественно-политической жизни страны и их осознанной готовности активно участвовать в предстоящих выборах депутатов Курултая.

Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Республики Казахстан, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

#выборы #граждане #КИСИ #курултай

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