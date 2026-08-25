Выборы в Курултай прошли строго в рамках правового поля - Генпрокуратура

В рамках проводимой в стране конституционной реформы, органы прокуратуры обеспечили высший надзор за законностью на всех этапах прошедших исторических выборов депутатов в Курултай.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Избирательная кампания в целом, включая процессы выдвижения кандидатов и регистрации партийных списков, агитации и голосования прошла в рамках правового поля, в доброжелательной и спокойной обстановке, заявили в Генпрокуратуре, сообщает Kazpravda.kz.

"Нарушений со стороны избирательных комиссий, фактов незаконной выдачи бюллетеней, голосования за других лиц и вбросов бюллетеней не имелось. Не зафиксированы также конфликты с аккредитованными наблюдателями и представителями СМИ, факты их удаления с избирательных участков и иные грубые нарушения общественного порядка. В течение всего периода организации и проведения выборов было выявлено лишь 15 нарушений и только по 2-м составам административных правонарушений. В частности, это – 3 факта проведения незаконных опросов и 12 фактов проведения агитации в период ее запрещения. Для сравнения, на выборах в 2023 году имели место 69 нарушений выборного законодательства, по 8-ми составам административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Всего в этот электоральный период 2026 года прокурорами рассмотрено 12 обращений. По каждому из них даны ответы разъяснительного характера. Все обращения касались регистрации партийных списков и агитации. Принципиально иная правовая картина наблюдалась на выборах депутатов Мажилиса Парламента в марте 2023 года. Тогда органы прокуратуры рассмотрели 113 обращений и жалоб, то есть в 9 раз больше чем в этом году.

В период электоральной кампании 2023 года кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента в суды было подано 82 исковых заявления в судебные органы, в этом году, кандидаты, включенные в партийные списки, в суды не обращались.