Елена Рыбакина официально лишилась места в топ-3 рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально покинула топ-3 рейтинга WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

В обновленной версии табеля о рангах Рыбакина сместилась с 3-го на 4-е место, уступив свою позицию американке Джессике Пегуле. При этом отставание Елены от своей конкурентки совсем небольшое – у Пегулы 5 480 очков против 5 465 у Рыбакиной.

1-ю позицию по-прежнему занимает полька Ига Швёнтек (9 490), 2-я строка принадлежит Арине Соболенко (8 845) из Беларуси.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева также потеряла 1 позицию и теперь занимает 61-е место.

Напомним, казахстанка Елена Рыбакина поднялась на 3-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации в июне 2023 года.

Последнее громкое поражение она потерпела в четвертьфинале Уимблдона-2023, проиграв теннисистке из Туниса Онс Жабер.