Елена Рыбакина стала третьей ракетой мира

Звезды, Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с 4-го места на 3-е. Это ее лучший результат в карьере.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева улучшила свое положение на 7 позиций – она теперь 51-я в мировой классификации.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 25-го места на 24-е, а Жибек Куламбаева расположилась на 199-й строчке.

На сайте ATP обновился мужской мировой рейтинг.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вернулся в топ-50 и теперь занимает 47-е место.

Тимофей Скатов улучшил свое положение на 12 пунктов и расположился на 135-м месте.

Немного поднялся в теннисной иерархии и Михаил Кукушкин – теперь он занимает 252-е место.

Бейбит Жукаев взлетел на 69 позиций, и теперь он 256-я ракетка мира.

Отметим, что звездная теннисистка Казахстана Елена Рыбакина буквально недавно, в конце мая, покорила 4-е место в мировом рейтинге благодаря победе на турнире WTA 1000 в Риме.

 

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