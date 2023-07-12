Елена Рыбакина проиграла Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона

Первая ракетка Казахстана и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина провела четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Великобритании-2023, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

Рыбакина встретилась на корте с представительницей Туниса Онс Жабер (6-й номер рейтинга WTA), которую она обыграла в финале прошлого года.

Встреча продлилась 3 сета и завершилась победой тунисской теннисистки – 7:6, 4:6, 1:6.

Отметим, что соперницей тунисской теннисистки в полуфинале турнира Большого шлема станет белоруска Арина Соболенко (2-й номер WTA), которая обыграла американку Мэдисон Киз (18-я ракетка мира) в двух сетах (6:2, 6:4).



