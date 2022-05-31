Эпичный финал

Сборная Финляндии по хоккею с шайбой завершила победой домашний чемпионат мира.

Вот и подошло к концу очередное первенство планеты, где просто блистательно выступили хозяева турнира, взявшие золотые медали. Благодаря этому успеху финская команда стала первой с 2006 года сборной, за один год выигравшей и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Шестнадцать лет назад подобное достижение покорилось шведам. В финале первенства планеты они тогда обыграли Чехию со счетом 4:0, а в финале Олимпиады-2006 – «положили на лопатки» Финляндию – 3:2.

Что касается нынешнего успеха хоккеистов Суоми, то он получился просто эпичным. Финальный матч состоялся в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена». Хозяевам турнира в главном поединке противостояли канадцы.

На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел североамериканцев вперед. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в большинстве при игре «пять на три» и сравнял счет. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперед. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады.

Казалось бы, при счете 3:1 в пользу одной из сторон за пять минут до финальной сирены изменить практически уже ничего невозможно, но не тут-то было... На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол, а еще через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счет – 3:3. Стоит отметить, что оба гола были забиты, когда северо­американцы заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Шестьдесят минут основного времени были завершены, и командам пришлось играть в овертайме. И здесь, к счастью хозяев турнира, победный гол на 67-й минуте забил игрок именно их команды – Сакари Маннинен. Что и говорить, финал получился просто шикарным.

Кстати, нападающий швейцарского хоккейного клуба «Женева-Серветт» Валттери Филппула после победы на чемпионате мира стал первым финном, вошедшим в «Тройной золотой клуб». Этого звания добиваются хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли (титул победителя плей-офф Национальной хоккейной лиги), Олимпийские игры и чемпионат мира. Филппула завоевал «золото» на Олимпиаде-2022 в Пекине, обладателем Кубка Стэнли стал в составе «Детройт Ред Уингз» в 2008 году, а тепрь еще и получил титул чемпиона мира. На текущий момент в «Тройной золотой клуб» входят лишь 30 хоккеистов.

Несколькими часами ранее прошедшего финала был определен и бронзовый призер турнира. В поединке за третье место сборная Чехии одержала волевую победу над командой США.

В этой встрече был зафиксирован не менее феноменальный счет (8:4) в пользу европейской команды. При этом американцы вели 3:1 после первого периода, но не удержали преимущество. Чехи же забросили шесть (!) шайб в третьем периоде. У победителей голами отметились Иржи Чернох (16-я минута), Иржи Шмейкал (33), Роман Червенка (43), дублем – Давид Кампф (55, 59), а хет-трик оформил Давид Пастрняк (41, 44, 60). В составе американцев отличились Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13) и Томас Бордело (59).

А теперь остановимся на сборной Казахстана. Наша национальная команда не снискала лавров на этом турнире, но задачу минимум по сохранению прописки в элитном дивизионе выполнила. После окончания чемпионата мира-2022 стало известно, в какой группе мы сыграем на первенстве планеты 2023 года, который пройдет c 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Итак, группу «А» составят Финляндия, Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия. А в группу «В» попали Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения. Кстати, в следующем году на первенстве планеты вновь не выступят сборные России и Беларуси, которых отстранили в связи с военными действиями в Украине.

По окончании турнира 2022 года обновился и рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), согласно которому сборная Казахстана потеряла одну строчку, расположившись на 16-м месте. Пятерка лучших сборных осталась в том же порядке, что и после Олимпиады в Пекине, а вот в топ-10 все же произошли некоторые изменения.

Итак, первое место заслуженно занимает Финляндия, у которой теперь 4 130 очков, второе – Канада (3 990), третье – Россия (3 935), четвертое – США (3 775) и пятое – Швеция (3 675). На шестое место поднялась Чехия (3 650), седьмое у Швейцарии (3 590), восьмое у Словакии (3 590), девятое у Германии (3 555), десятое у Дании (3 335), а шестнадцатое у Казахстана с 2 885 рейтинговыми баллами.