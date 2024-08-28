Ермек Маржикпаев оценил выступление мужской сборной по боксу на Олимпиаде-2024

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Ермек Маржикпаев отметил, что Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на Олимпиаде в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт министерства туризма и спорта РК

Он добавил, что казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, наши боксеры завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

«Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам, они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали», - сказал министр.

Глава ведомства упомянул также о выступлении спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу. По его словам, 80% спортсменов, участвовавших в Азиаде, посетили Париж в этом году.

«А с каким результатом пришла сборная из Ханчжоу, мы все знаем. Худшая Азиада в истории была. Тем не менее, мы создали условия, хотя осталось немного времени. Но вы сами знаете результат в Париже», - сказал Маржикпаев.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже казахстанский боксер Нурбек Оралбай стал серебряным призером, Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль.