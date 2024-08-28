Ермек Маржикпаев оценил выступление мужской сборной по боксу на Олимпиаде-2024

Спорт
112
Венера Баталова
корреспондент

Министр туризма и спорта РК заявил, что фактически команда выиграла всего одно серебро 

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Ермек Маржикпаев отметил, что Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на Олимпиаде в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт министерства туризма и спорта РК

Он добавил, что казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, наши боксеры завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

«Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам, они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали», - сказал министр.

Глава ведомства упомянул также о выступлении спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу. По его словам, 80% спортсменов, участвовавших в Азиаде, посетили Париж в этом году.

«А с каким результатом пришла сборная из Ханчжоу, мы все знаем. Худшая Азиада в истории была. Тем не менее, мы создали условия, хотя осталось немного времени. Но вы сами знаете результат в Париже», - сказал Маржикпаев.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже казахстанский боксер Нурбек Оралбай стал серебряным призером, Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль.

#олимпиада #Спорт #бокс

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Кредитов много не бывает?
Фонд музея пополнился ценным экспонатом
На слова и музыку Байсенгира
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Дзюдоист Нурканат Серикбаев решил поменять весовую категорию
Казахстанцы завоевали пять медалей на турнире по греко-римс…
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]