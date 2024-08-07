Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

В полуфинале ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.

В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою. Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.

После полуфинала спортсменка прокомментировала свое выступление.

«Мне больно, что так вышло. Я хотела завоевать «золото». Перед Олимпиадой мы с Абибой (дзюдо - прим. ред.) договорились, что станем первыми. Хотели стать первыми казашками-чемпионками в своих видах спорта. Однако не вышло. Китаянка хорошо провела бой. Я не смогла показать в ринге, на что была способна. Не выложилась на 100 процентов. Сильная соперница. Было трудно дойти до медали. Я посвящаю медаль близким, подругам, с кем мы в команде тренируемся, они меня поддержали»,- сказала Назым.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил спортсменку с её новым достижением.