Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

Бокс , Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В полуфинале ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.

В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою. Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.

После полуфинала спортсменка прокомментировала свое выступление.

«Мне больно, что так вышло. Я хотела завоевать «золото». Перед Олимпиадой мы с Абибой (дзюдо - прим. ред.) договорились, что станем первыми. Хотели стать первыми казашками-чемпионками в своих видах спорта. Однако не вышло. Китаянка хорошо провела бой. Я не смогла показать в ринге, на что была способна. Не выложилась на 100 процентов. Сильная соперница. Было трудно дойти до медали. Я посвящаю медаль близким, подругам, с кем мы в команде тренируемся, они меня поддержали»,- сказала Назым.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил спортсменку с её новым достижением.

«Поздравляю Назым с бронзовой медалью на Олимпийских играх! Назым на протяжении многих лет является одной из ярких представительниц женского бокса, лидером команды и, несмотря на дебютную Олимпиаду, сумела еще раз доказать, что является одной из сильнейших спортсменок мира. Пусть ваше достижение станет стимулом для многих юных атлетов и напоминанием им, что целеустремленность и трудолюбие окупаются. От лица Национального Олимпийского Комитета Казахстана поздравляю Назым, ее тренера Долкунжана Камекова и всех казахстанцев с медалью Олимпийских игр», - сказал Головкин.

#олимпиада #медаль #бронза #Назым Кызайбай

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