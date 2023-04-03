Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства от 3 апреля 2023 года за №171 Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан.

Ерулан Жамаубаев родился в 1974 году в Алма-Атинской области.

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит», в 2009 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «магистр делового администрирования».

Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем Казахской государственной академии управления.

С 1998 года по 2014 год – ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики, директор департамента координации Национального банка РК.

В 2014-2015 годы работал управляющим директором АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

С 2015 года по 2018 год – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2018-2019 годы был помощником президента РК.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов РК.

18 мая 2020 года указом президента РК назначен министром финансов.

18 января 2021 года указом президента РК переназначен министром финансов.

Указом президента РК от 11 января 2022 года был вновь назначен министром финансов РК.