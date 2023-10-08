Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными

С сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге «Павлодар-Семей-Калбатау», передает Kazpravda.kz .

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В соответствии с приказом министра транспорта республики от 21 сентября 2023 года с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий, сообщает КазАвтоЖол.

С сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге «Павлодар-Семей-Калбатау».

Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на 5 участках автомобильных дорог:

9 октября 2023 года — «Бейнеу-Акжигит»;

10 октября 2023 года — «Уральск-Самара»;

14 октября 2023 года — «Павлодар-Омск»;

16 октября 2023 года — «Кокшетау-Петропавловск».

На финальной стадии согласования находится приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги «Уральск-Саратов».

Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.

1. класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);

2. класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;

3. класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;

4. автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;

5. класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;

6. класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.

Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):

1. для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;

2. для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;

3. для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;

4. для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;

5. для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.