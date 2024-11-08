Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане

Почти 300 километров автомобильной дороги «Жезказган – Петропавловск» планируется отремонтировать до конца 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорога протяженностью 954 километра проходит через четыре региона Казахстана: СКО, Костанайская, Акмолинская области и область Улытау.

Самый длинный участок в 359 километров находится в Северо-Казахстанской области. Именно в этом регионе сосредоточен наибольший объем работ.

На текущий момент в СКО завершается модернизация 83 км дороги «Жезказган – Петропавловск», включая 40-километровый участок между селами Николаевка и Покровка, и 43 километра между селами Ломоносовка и Ставрополка, Токсан би и Новоишимка. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия завершены в полном объеме.

В 2025 году запланирован ремонт еще 215 километров, включая 69 километров между аулом Бесколь и селом Покровка, и на участках общей протяженностью в 146 километров от города Сергеевка до границы с Акмолинской областью. На текущий момент идут подготовительные работы, включая замену водопропускных труб и заготовку строительных материалов.

В целом помимо среднего ремонта дороги до конца 2025 года в Северо-Казахстанской области заменят 24 поврежденные паводками водопропускные трубы и отремонтируют еще 72.

В регионе на большей части дороги Жезказган – Петропавловск не проводилась модернизация с 80-х годов прошлого века: лишь в 2017–2018 годах реконструировали участок между аулом Бесколь и городом Петропавловск, а в 2023 году провели средний ремонт 51-километрового участка дороги между городом Сергеевка и селом Николаевка. Участок от села Токсан би по направлению Есильского района Акмолинской области находился в критическом состоянии.

Работы на автодороге Жезказган – Петропавловск проводятся и в других регионах страны. До конца 2025 года в Акмолинской области планируется отремонтировать 113 км дороги, в Улытауской области — 109 км, а в Костанайской области — 71 км.

В рамках масштабного проекта по среднему ремонту до конца 2025 года республиканскую автодорогу Жезказган - Петропавловск специалисты обновят практически полностью.