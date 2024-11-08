Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане

Автодороги
96
Венера Баталова
корреспондент

Почти 300 километров автомобильной дороги «Жезказган – Петропавловск» планируется отремонтировать до конца 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорога протяженностью 954 километра проходит через четыре региона Казахстана: СКО, Костанайская, Акмолинская области и область Улытау.

Самый длинный участок в 359 километров находится в Северо-Казахстанской области. Именно в этом регионе сосредоточен наибольший объем работ.

На текущий момент в СКО завершается модернизация 83 км дороги «Жезказган – Петропавловск», включая 40-километровый участок между селами Николаевка и Покровка, и 43 километра между селами Ломоносовка и Ставрополка, Токсан би и Новоишимка. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия завершены в полном объеме.

В 2025 году запланирован ремонт еще 215 километров, включая 69 километров между аулом Бесколь и селом Покровка, и на участках общей протяженностью в 146 километров от города Сергеевка до границы с Акмолинской областью. На текущий момент идут подготовительные работы, включая замену водопропускных труб и заготовку строительных материалов.

В целом помимо среднего ремонта дороги до конца 2025 года в Северо-Казахстанской области заменят 24 поврежденные паводками водопропускные трубы и отремонтируют еще 72.

В регионе на большей части дороги Жезказган – Петропавловск не проводилась модернизация с 80-х годов прошлого века: лишь в 2017–2018 годах реконструировали участок между аулом Бесколь и городом Петропавловск, а в 2023 году провели средний ремонт 51-километрового участка дороги между городом Сергеевка и селом Николаевка. Участок от села Токсан би по направлению Есильского района Акмолинской области находился в критическом состоянии.

Работы на автодороге Жезказган – Петропавловск проводятся и в других регионах страны. До конца 2025 года в Акмолинской области планируется отремонтировать 113 км дороги, в Улытауской области — 109 км, а в Костанайской области — 71 км.

В рамках масштабного проекта по среднему ремонту до конца 2025 года республиканскую автодорогу Жезказган - Петропавловск специалисты обновят практически полностью.

#ремонт #Петропавловск #автодороги

Популярное

Все
До золота рукой подать
Единство в стране – ответственность каждого
Министры иностранных дел Казахстана и России провели переговоры в Астане
В области Абай открылись семь медицинских пунктов
Современная – значит безотходная
КИСИ открыл восемь региональных представительств
Растет производство молочных продуктов, сахара и растительного масла
Важны не аппараты – люди!
Школы и колледжи Астаны полностью обеспечены камерами видеонаблюдения
Одного таланта недостаточно, нужны тренировки
Казтест: учить язык не поздно никогда
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Кто кого напугал?
Бесплатно, но за деньги
Вузы должны быть центрами притяжения инновационных коллективов
Стихия разбушевалась не на шутку
Посланники далекой эпохи
Яркое очарование осени
Артефакты на перекрестке веков
Памяти журналиста
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Шатры и юрты Великой степи
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
В Акмолинской области планируется строительство завода по глубокой переработке зерна
Большой помощник в работе
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Засоряют Большой Алматинский канал
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Более 700 машин сопроводили полицейские на трассах Акмолинс…
12 отечественных разработок проходят апробацию на республик…
Об ухудшении погодных условий предупредили водителей в РК
«КазАвтоЖол» опубликовал список недобросовестных подрядчиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]