Еще одну медаль выиграл Казахстан на ЧМ по борьбе
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Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В схватке за третье место в весовой категории до 72 кг ей противостояла полячка Наталья Стржалка.
Бакбергенова выиграла со счетом 4:1, завершив ЧМ на третьем месте.
В НОК отметили, что Жамиля до этого дважды становилась серебряным призером ЧМ.
У Казахстана это третья медаль на ЧМ-2023. Ранее Азамат Даулетбеков завоевал бронзу (до 86 кг), а Ризабек Айтмукан - золото (до 92 кг).
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с историческим достижением чемпиона мира Ризабека Айтмукана.