Еще одну медаль выиграл Казахстан на ЧМ по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

В схватке за третье место в весовой категории до 72 кг ей противостояла полячка Наталья Стржалка.

Бакбергенова выиграла со счетом 4:1, завершив ЧМ на третьем месте.

В НОК отметили, что Жамиля до этого дважды становилась серебряным призером ЧМ.

У Казахстана это третья медаль на ЧМ-2023. Ранее Азамат Даулетбеков завоевал бронзу (до 86 кг), а Ризабек Айтмукан - золото (до 92 кг).

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с историческим достижением чемпиона мира Ризабека Айтмукана.