Токаев поздравил с историческим достижением чемпиона мира Ризабека Айтмукана

Президент, Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: olympic.kz

"Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", – отметил президент.

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмукан (до 92 кг) выступил в финале чемпионата мира в Белграде (Сербия).

В решающей схватке в своей весовой категории он встречался с соперником из Азербайджана Османом Нурмагомедовым. По ходу схватки азербайджанский борец вел со счетом 2:0, но Ризабек сумел изменить ситуацию в свою пользу - 5:2.

Для Казахстана это первое золото в вольной борьбе на чемпионатах мира.

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