Протяженность автомоста через рельсы составляет 940 метров, на его строительство ушло свыше 3 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В церемонии автомобильного путепровода над железнодорожными линиями приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов и Мажилиса - Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев.

На мосту установлены пешеходные дорожки, приборы ночного освещения.

Сооружение - долгожданная мечта жителей Аральска. Долгие годы автомобилистам по обе стороны железной дороги приходилось часами в пробках ждать переправу через стальную дорогу. Теперь эта проблема решена.