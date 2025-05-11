Эстакаду через железную дорогу открыли в Аральске
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Протяженность автомоста через рельсы составляет 940 метров, на его строительство ушло свыше 3 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
В церемонии автомобильного путепровода над железнодорожными линиями приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов и Мажилиса - Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев.
На мосту установлены пешеходные дорожки, приборы ночного освещения.
Сооружение - долгожданная мечта жителей Аральска. Долгие годы автомобилистам по обе стороны железной дороги приходилось часами в пробках ждать переправу через стальную дорогу. Теперь эта проблема решена.