«Это еще один шаг в укреплении взаимоотношений наших стран»: Абзал Нукенов о международной конференции в честь 80-летия Победы

День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

В Алматы, в Доме дружбы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция «Память Победы: Единство поколений и народов», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры РК

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.

В своем приветственном слове заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента поздравил участников с юбилейной датой, отметив важность взаимодействия двух стран в сохранении исторической памяти.

 «Проведение конференции «Память Победы: Единство поколений и народов»в Алматы это еще один шаг в укреплении взаимоотношений наших стран. Память о войне — это наша общая история, которая также служит сегодня основой для плодотворной совместной работы на перспективу.

Под эгидой 80-летия победы, да и в целом, нам важно реализовать совместные проекты, направленные на обучение, самореализацию, духовно-нравственное воспитание молодежи», - отметил Абзал Нукенов.

 В рамках конференции был подписан План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

Программа конференции состояла из трех панельных сессий: «Память Победы: Мост между поколениями и культурами», «Молодежные движения по поддержке Памяти Победы» и «Современные проекты по укреплению общей истории».

В преддверии знаменательной даты сторонами запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.

#праздник #победа #конференция

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