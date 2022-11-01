Глава МНЭ ответил на вопрос о невыплате зарплаты уже три месяца работникам Улытауской области

Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах после заседания Правительства ответил на вопрос, когда работники бюджетных сфер Улытауской области получат зарплату, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, работники бюджетных сфер в Улытауской области уже три месяца не могут получить зарплату.

"Это больше технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами. Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что нормально будет", – ответил журналистам Куантыров.