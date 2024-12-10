Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана

Более 85 тыс. филиппинцев выехали из района извержения вулкана Канлаон

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Срочная эвакуация населения проводится во всех населенных пунктах в районе западных и южных склонов вулкана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Около 87 тыс. филиппинцев были эвакуированы из-за угрозы повторного извержения вулкана Канлаон на центральном филиппинском острове Негрос, сообщило 10 декабря агентство Associated Press.

В частности, примерно 47 тыс. жителей эвакуируют из шестикилометровой опасной зоны. Людей размещают в специальных эвакуационных зонах, для которых ведется сбор защитных масок и продуктов питания.

Первое извержение вулкана произошло накануне. Высота пепельного столба достигла 3 км. В результате извержения в регионе были отменены по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, еще два самолета были перенаправлены.

Филиппины расположены в Тихоокеанском огненном кольце — зоне повышенной сейсмической и вулканической активности. Вулкан Канлаон достигает высоты 2435 м и является одним из 24 самых активных вулканов страны.

Последнее извержение Канлаона произошло в начале июня. Тогда столб пепла поднялся на высоту 5 км, было эвакуировано более 1,5 тыс. жителей ряда населенных пунктов.