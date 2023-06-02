Эвакуацию объявили в Японии из-за приближения тайфуна

Из-за приближения тайфуна в Японии объявили эвакуацию почти для 140 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото Kazpravda.kz

С начала дня из-за приближения тайфуна "Мавар" в Японии объявлена эвакуация для 138,7 тысяч человек, из них для 13 тысяч в префектуре Вакаяма. Введен пятый, самый высокий уровень угрозы и рекомендации эвакуироваться носят экстренный характер.

Наивысший уровень опасности объявлен в префектуре Вакаяма. Он означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности.

Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу. Такие рекомендации здесь получили более 12 тысяч человек.

Четвертый из пяти возможных уровень угрозы объявлен еще в 13 префектурах. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. В Сидзуоке эвакуация рекомендована 39 тысячам человек. Утром сообщалось о таких же объявлениях из-за четвертого уровня опасности в префектурах Эхимэ и Айти для 80,5 тысяч человек в связи с ливневыми дождями из-за приближения тайфуна "Мавар".

В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага, но его влияние ощущается на обширной территории по всему восточному побережью страны. За счет медленного продвижения на север ливневые дожди принимают затяжной характер, "зависая" над одним и тем же местом. До завтрашнего утра на Сикоку ожидается выпадение 350 миллиметров осадков, в районе Кинки – 300, в Канто, к которому относится и Токио, 250 миллиметров осадков.

Напомним, ранее, самый мощный за последние 20 лет тайфун "Мавар" приблизился к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана и, затем, отклонился в сторону Японии.