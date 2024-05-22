Евросоюз ужесточает правила для ИИ

В мире, Европа, Технологии
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Айман Аманжолова
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Одобренный странами ЕС закон запрещает ряд приложений для работы с ИИ и вводит строгие требования для систем, применяемых в критической инфраструктуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Соответствующий закон, предполагающий запрет ряда приложений для работы с ИИ, профильные министры государств-членов ЕС одобрили во вторник, 21 мая.

Инициаторы нововведений стремятся повысить безопасность и прозрачность технологии искусственного интеллекта. Системы, относящиеся к особенно уязвимым и используемые, например, в критической инфраструктуре, образовании и здравоохранении, должны соответствовать строгим требованиям.

Определенные ИИ-приложения, нарушающие ценности Евросоюза, будут запрещены. К ним относится среди прочего оценка социального поведения (social scoring). Подобный рейтинг людей, составляемый по различным критериям с помощью инструментов массового наблюдения, популярен, в частности, в Китае. Под запрет в ЕС - на рабочем месте и в учебных заведениях - попадают и технологии распознавания эмоций.

Запрет распространяется и на технологии распознавания лиц в общественных местах, например, с помощью видеонаблюдения. Однако есть и исключения: полиция и другие органы безопасности вправе использовать подобные инструменты для борьбы с конкретными преступлениями, такими как торговля людьми или терроризм, следует из текста закона.

На территории Евросоюза новые правила касаются всех, кто разрабатывает, поставляет или использует системы искусственного интеллекта. Правовые нормы затрагивают государственных и частных участников рынка в ЕС и за его пределами. Нарушения повлекут за собой денежные штрафы. Нововведение является первым законом такого рода на мировом уровне и может установить глобальный стандарт регулирования ИИ, отмечает агентство dpa.

Немецкое отраслевое объединение информационных и телекоммуникационных технологий Bitkom критически оценивает новые правила, посчитав, что они не отвечают на ряд важных вопросов. В Германии и других странах ЕС работа по регулированию ИИ лишь начинается, заявил председатель Bitkom Ральф Винтергерст.

«Именно от разработки законодательных рамок и их соблюдения в Германии зависит развитие искусственного интеллекта - получит ли он поддержку в ФРГ и Европе или же столкнется с новыми препятствиями», - указал Винтергерст.

Законодательные органы будут на протяжении долгого времени сталкиваться с вызовами такой быстро меняющейся технологии, как ИИ, отметил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.

«Мы не можем ожидать, что окончательно проясним регламентацией будущие вопросы. Важно не только оперативно принимать регулирующие нормы, но и иметь смелость постоянно вносить коррективы», - подчеркнул министр.

После одобрения новых норм всеми странами ЕС правила будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза и вступят в силу через 20 дней.

 

#технологии #запрет #Европа #Германия #ИИ

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