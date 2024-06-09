День животноводов отмечается в Казахстане

За последние пять лет в республике достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, передает Kazpravda.kz

фото из архива "КП"

Министерство сельского хозяйства поздравило работников и ветеранов животноводческой отрасли с профессиональным праздником.

Животноводство является одной из главных отраслей АПК нашей страны, основой продовольственной безопасности и экономического процветания. На его долю приходится более 49% валовой продукции сельского хозяйства.

«За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%.

За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году», - говорится в сообщении.

В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс. тонн мяса птицы в год.

Продолжается работа по повышению генетического потенциала разводимых сельхозживотных. За счет усиления мер государственной поддержки удельный вес племенных животных превысил 12%.

Это важные шаги на пути к выполнению масштабной задачи, поставленной Главой государства - сделать Казахстан одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.