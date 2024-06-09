День животноводов отмечается в Казахстане

Сельское хозяйство
10

За последние пять лет в республике достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, передает Kazpravda.kz

фото из архива "КП"

Министерство сельского хозяйства поздравило работников и ветеранов животноводческой отрасли с профессиональным праздником.

Животноводство является одной из главных отраслей АПК нашей страны, основой продовольственной безопасности и экономического процветания. На его долю приходится более 49% валовой продукции сельского хозяйства.

«За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%.

За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году», - говорится в сообщении.

В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс. тонн мяса птицы в год.

Продолжается работа по повышению генетического потенциала разводимых сельхозживотных. За счет усиления мер государственной поддержки удельный вес племенных животных превысил 12%.

Это важные шаги на пути к выполнению масштабной задачи, поставленной Главой государства - сделать Казахстан одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.

«День животноводов - праздник, который призван отметить заслуги тех, кто предан своему делу, тех, кто ежедневно своим значимым трудом вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса и экономики страны в целом. Выражаем глубокую признательность за ваш неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса нашей страны», - отмечается в поздравлении.

#сельское хозяйство #АПК #день животноводов

Популярное

Все
«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер
Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая
Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе
В Индонезии сетчатый питон съел женщину
Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске
Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже
КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»
День животноводов отмечается в Казахстане
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Республиканский центр орфанных заболеваний открылся в Астане
Жителей села пришлось эвакуировать из-за утечки серной кислоты в области Жетісу
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Филиал КазНУ откроется в Омске
Паводок: более 63 тыс. людей вернулись домой
Жара в Индии: в Дели +53, десятки человек погибли
Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее
Олимпиада-2024: Валентина Хальзова завоевала лицензию
Токаев поздравил президента Италии с Днем Республики
Очередная нарколаборатория ликвидирована в Казахстане
Бокс: мужская сборная Казахстана будет представлена на ОИ в полном составе
Движение перекрыто на ряде участках дорог в столице
Китайский зонд сел на обратной стороне Луны
Численность сайгаков достигла 2,8 млн особей в Казахстане
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей

Читайте также

«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями ра…
Как Казахстан развивает молочное производство
Бектенов: Всю сельхозпродукцию важно перерабатывать и экспо…
Более 850 гектаров земель вернули в госсобственность в Кызы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]