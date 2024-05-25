«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане

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Вице-премьер Серик Жумангарин провел совещание с госорганами для обсуждения путей решения вопросов, озвученных предпринимателями Туркестанской области.

Основные вопросы от аграриев: выделение дополнительных средств на субсидирование приоритетных культур (сафлор, хлопчатник, теплицы), пересмотр норм на минеральные удобрения для хлопка, у которого при нормативе в 80 кг на гектар фактическая норма вноса составляет 200 кг на гектар, а также пересмотр нормативов расхода удешевленного дизельного топлива для проведения сельхозработ. Теперь эти вопросы будут решать совместно министерства сельского хозяйства и финансов.

Вопрос тепличников о возможности получения инвестсубсидий для строительства фермерских теплиц, внедряющих новые технологии строительства и производства, требует разработки и актуализации необходимых стандартов. Этим займется Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ РК и акиматом Туркестанской области.

Руководитель «BNK group Kazakhstan», производитель дождевальных машин кругового и фронтального действия, на встрече с вице-премьером поднимал вопрос о снижении налоговой нагрузки на отечественное предприятие. А Сырым Ертаев, руководитель группы компаний «Қайып ата», – о возможности освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе дорогостоящего импортного оборудования для строительства откормплощадки на 50 тысяч голов скота по австралийскому методу.

Для поддержки таких нужных государству крупных проектов у Правительства есть действующие механизмы. В короткие сроки Министерство промышленности и строительства проработает с «BNK Group Kazakhstan» соглашение о промышленной сборке, что позволит освободить предприятие от уплаты НДС при завозе комплектующих и при реализации готовой продукции. А Комитет по инвестициям МИДа заключит с группой «Қайып ата» и другими предприятиями регионами инвестиционные контракты для освобождения инвесторов от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования.

Остальные поднятые в Туркестанской области вопросы и проблемные проекты МСХ РК отработает совместно с финансовыми институтами.