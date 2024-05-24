Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой

Lifestyle
175
Дана Аменова
Корреспондент

Известный российский продюсер, композитор Максим Фадеев опубликовал в соцсетях фрагмент песни SALTA, посвященной погибшей Салтанат Нукеновой, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из соцсетей

Под постом Максима Фадеева с подписью «SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше» фолловеры оставили большое количество комментариев и лайков. Меломаны находятся в ожидании нового душещипательного трека, который композитор официально представит 31 мая.

«Душа разрывается, как жаль, что все так случилось», «Как тонко Вы прочувствовали её историю», «Салтанат стала символом свободы для женщин от тиранов, от абьюзеров. Спи спокойно, принцесса»,  «Спасибо вам, Максим, за вечную жизнь Салтанат в музыке»,  – отреагировали подписчики.

Кроме того, за творческую работу Максима Фадеева поблагодарил брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Ранее Фадеев поделился с подписчиками своим мнением о резонансной трагической истории, ставшей известной за пределами Казахстана. 

«Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте. Посмотрел видео из зала суда, спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва «виновата сама», вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано», – написал Максим Фадеев в Instagram

Стоит отметить, что эта не первая работа, посвященная памяти Салтанат. Ранее казахстанская художница Асель Сабыржанкызы показала в видеоролике процесс создания картины на ковре «Таң (Рассвет)», где изображена Салтанат Нукенова. Она подарила произведение общественному фонду, которое основал брат погибшей девушки.  

Также многие казахстанские и зарубежные знаменитости, в том числе Баян Алагузова, Тимур Балымбетов, Майя Бекбаева, Ксения Собчак, Елена Ксенофонтова и многие другие высказались по поводу судебного процесса над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым.

Напомним, присяжные заседатели приговорили его к 24 годам лишения свободы за истязание и жестокое убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой.  

#память #песня #выпуск #Салтанат Нукенова #Максим Фадеев

Популярное

Все
В фигурном катании появятся новые имена
Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы
Покорять горы и реки с «Джунгарией»
Открыть двери в чудесный мир кино
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
Он заложил фундамент казахстанской археологии
Спасатели приступили к мониторингу моренных озер
Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем
Незакрытая тюрьма. Как Тарас Шевченко провел семь лет в ссылке в Казахстане
Изучение казахского омолаживает мозг
Активисты разъясняют предпринимателям, как правильно оформлять вывески, меню и прейскуранты на государственном языке
У лудомана жизнь – игра. Лечение зависимости требует индивидуального подхода
Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии
Мегамост шагает через рукотворное море
Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Атырауской области
Порядка двух миллиардов долларов привлекут в промышленность Шымкента
Законопроект по борьбе с наркопреступностью обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году
Сенаторы вернули в Мажилис закон о снижении закредитованности населения с рядом поправок
«Я родом не из детства – из войны...»
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Президент назначил акима Мангистауской области
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

«Наше достояние и гордость»: как поклонники поздравляют Дим…
Nissan выпустит новый аромат с пылью от автомобильных шин
Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились масштабами предс…
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]