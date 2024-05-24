Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой

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Под постом Максима Фадеева с подписью «SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше» фолловеры оставили большое количество комментариев и лайков. Меломаны находятся в ожидании нового душещипательного трека, который композитор официально представит 31 мая.

«Душа разрывается, как жаль, что все так случилось», «Как тонко Вы прочувствовали её историю», «Салтанат стала символом свободы для женщин от тиранов, от абьюзеров. Спи спокойно, принцесса», «Спасибо вам, Максим, за вечную жизнь Салтанат в музыке», – отреагировали подписчики.

Кроме того, за творческую работу Максима Фадеева поблагодарил брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Ранее Фадеев поделился с подписчиками своим мнением о резонансной трагической истории, ставшей известной за пределами Казахстана.

«Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте. Посмотрел видео из зала суда, спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва «виновата сама», вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано», – написал Максим Фадеев в Instagram.

Стоит отметить, что эта не первая работа, посвященная памяти Салтанат. Ранее казахстанская художница Асель Сабыржанкызы показала в видеоролике процесс создания картины на ковре «Таң (Рассвет)», где изображена Салтанат Нукенова. Она подарила произведение общественному фонду, которое основал брат погибшей девушки.

Также многие казахстанские и зарубежные знаменитости, в том числе Баян Алагузова, Тимур Балымбетов, Майя Бекбаева, Ксения Собчак, Елена Ксенофонтова и многие другие высказались по поводу судебного процесса над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым.

Напомним, присяжные заседатели приговорили его к 24 годам лишения свободы за истязание и жестокое убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой.