ЕС назвал дату начала переговоров с Украиной и Молдовой

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Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Bogdan Hoyaux/European Union | CC BY 4.0

Председательствующая в Совете Европейского Союза Бельгия вечером в пятницу, 14 июня, назвала дату проведения межправительственных конференций с Украиной и Молдовой. Они назначены на 25 июня и станут официальным началом переговоров о вступлении этих стран-кандидатов в ЕС.

Об этом в своем официальном аккаунте в Х сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Послы только что достигли принципиального согласия относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, - заявили в пресс-службе бельгийской стороны. - Мы довольно часто использовали это слово в течение последних месяцев, но это еще один исторический момент и еще один очень четкий сигнал нашей полной и непоколебимой приверженности Украине».

7 июня Еврокомиссия объявила, что обе страны выполнили необходимые требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Единственной страной, которая тогда усомнилась в оценке ЕК, была Венгрия.

#ЕС #Евросоюз #Украина #Молдова

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