Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске

Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов

Утром в субботу, 8 июня, патрульные полицейские в Уральске остановили автомобиль Lexus.

«В машине находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии. При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение», - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения.

В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.