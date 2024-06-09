Сеул возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители

Власти назвали это решение ответом на продолжающиеся «мусорные атаки» Пхеньяна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Getty Images/AFP/Jae-Hwan

Вещание производится через динамики, установленные на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР могут услышать новости и передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Южная Корея в воскресенье, 9 июня, возобновляет вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей, сообщили в администрации южнокорейского президента. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать новостные и другие передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Власти в Сеуле назвали это решение ответом на продолжающиеся "мусорные атаки" КНДР. С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной уже более 1000 воздушных шаров, к которым привязаны мешки с мусором- туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталям обуви и навозом.