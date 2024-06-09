КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»

Культура
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Этот шедевр мировой классики уже много лет украшает театральные сцены, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

8 и 9 июня Казахский Национальный театр оперы и балета имени Абая завершает свой 90-й юбилейный сезон новой постановкой романтического балета Х. Левенсхольда «Сильфида», сообщает МКИ.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева и руководители театров республиканского уровня.

«Сильфида» - старейший из дошедших до нас хореографических спектаклей. Постановка ознаменовала новую эру в балете — эру романтической хореографии. Этот шедевр мировой классики уже много лет украшает театральные сцены, а его новая постановка отражает очередное преображение балетного искусства.

В обновленном спектакле полностью изменены костюмы артистов, музыка и сценические декорации. Возрожденная «Сильфида» станет ярким событием в культурной жизни Алматы и приятным летним подарком для алматинцев и гостей города.

В спектакле задействованы лауреаты республиканских и международных конкурсов, артисты балета: Жанель Тукеева, Богдан Вербовой, Амир Жексенбек, Айман Егисбаева, Айгуль Дуйсекова, Сырым Аюпов.

Дирижером-постановщиком выступил Заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер КазНТОБ имени Абая Нуржан Байбусинов.

Балетмейстер-постановщик – премьер Мариинского театра, лауреат премий «Benois de la Danse», «Золотая маска» и «Золотой софит» Леонид Сарафанов.

Художником-постановщиком стал народный художник России Вячеслав Окунев.

#балет #Сильфида #КазНТОБ имени Абая

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