КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»

Этот шедевр мировой классики уже много лет украшает театральные сцены, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

8 и 9 июня Казахский Национальный театр оперы и балета имени Абая завершает свой 90-й юбилейный сезон новой постановкой романтического балета Х. Левенсхольда «Сильфида», сообщает МКИ.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева и руководители театров республиканского уровня.

«Сильфида» - старейший из дошедших до нас хореографических спектаклей. Постановка ознаменовала новую эру в балете — эру романтической хореографии. Этот шедевр мировой классики уже много лет украшает театральные сцены, а его новая постановка отражает очередное преображение балетного искусства.

В обновленном спектакле полностью изменены костюмы артистов, музыка и сценические декорации. Возрожденная «Сильфида» станет ярким событием в культурной жизни Алматы и приятным летним подарком для алматинцев и гостей города.

В спектакле задействованы лауреаты республиканских и международных конкурсов, артисты балета: Жанель Тукеева, Богдан Вербовой, Амир Жексенбек, Айман Егисбаева, Айгуль Дуйсекова, Сырым Аюпов.

Дирижером-постановщиком выступил Заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер КазНТОБ имени Абая Нуржан Байбусинов.

Балетмейстер-постановщик – премьер Мариинского театра, лауреат премий «Benois de la Danse», «Золотая маска» и «Золотой софит» Леонид Сарафанов.

Художником-постановщиком стал народный художник России Вячеслав Окунев.