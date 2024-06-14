Фанаты Димаша изучают казахский язык

Польский фан-клуб Димаша Кудайбергена, организовавший этот музыкальный проект, официально зарегистрирован как общественная организация. Его членами являются около трех тысяч человек, пропагандирующих через соцсети творчество знаменитого казахстанца по всему миру. По словам Терезы Какол, ведущей радио «Димаш», появившегося на базе фан-клуба, каждый пост о нем собирает не менее 15 тыс. лайков и комментариев.

– Я не скажу, что наш фан-клуб самый большой в мире, но все заметили, что он самый яркий и деятельный, – говорит она. – Я стараюсь бывать на всех его концертах, где бы они ни проходили. Тот, что состоялся в конце мая в Стамбуле, был 15-й или 16-й, на котором я побывала. Как всегда – прекрасное и волнующее до слез выступление. Вроде бы уже надо привыкнуть, но Димаш каждый раз удивляет тем, что поет все лучше и лучше. Этот артист – единственный в мире по уровню таланта и артистической харизмы. Говорю это как профессиональный музыковед. Я вообще впервые в жизни стала чьим-то фанатом. Причем настолько, что поменяла профессию. Сегодня основная моя работа – продвижение творчества Димаша. Если до него я ровно относилась к любому поющему артисту, то он заставил меня и других поляков не просто слушать себя и ездить за собой по всему миру, но еще и делать много прекрасных вещей. Два года назад, например, в Варшаве появилось радио «Димаш», где мы рассказываем историю каждой его песни и очень много говорим о Казахстане.

– А до этого Вы слышали о нашей стране?

– Я скажу так: знала, но не столько, как сегодня. В основном это были истории мятежных поляков, сосланных царским самодержавием в казахские степи, и рассказы о том, как казахи помогали им выживать в тяжелейших условиях. Об этом написано немало книг, а на польском национальном телевидении есть передачи, посвященные этой теме. Я также знакома с этническими поляками, которые вернулись на историческую родину. Эпитеты, которыми эти люди одаривают народ, среди которого жили, – гостеприимные и душевные. Это все, что знала до встречи с творчеством Димаша. Не могу сказать, что до этого специально интересовалась или отслеживала события в чужой стране, как это делаю сейчас.

Таких как я, в Польше оказалось немало. Став поклонниками творчества Димаша, мы вместе ищем любую информацию о нем. Он на всех своих концертах приглашает слушателей побывать в Казахстане, на его прекрасной родине. И мы с удовольствием откликнулись – стали ездить в вашу страну. Начиная с 2017 года я каждый год путешествую по разным регионам Казахстана. Последний раз была в январе этого года.

– Вы помните первое знакомство с творчеством Димаша?

– Как и все, я услышала его зимой 2017 года. Ссылку на его выступление в Китае на конкурсе I am a Singer прислал мой брат. Он врач по профессии, но знает толк в настоящем искусстве, потому что сам неплохо поет, а я очень долго работала дирижером детского хора, мое хобби как музыковеда – поиск певцов с уникальными голосами. Когда я услышала этот голос, было ощущение, что теряю сознание. Не могла поверить, что он принадлежит совсем еще молодому человеку.

– В чем же уникальность голоса Димаша? Почему мир, услышав его, полюбил казахские песни?

– Передать это словами сложно даже мне, музыканту. Расскажу про тот первый раз. Я начала слушать и… выключила. И так делала три раза – включала и снова выключала, чтобы пережить потрясение от этого космическо­го голоса и успеть подумать: а что это было? Этот певец дарит людям такие эмоции, которые затрагивают глубины души. На каком бы языке он ни пел, его песни понятны всем. Димаш говорит через них то, что мы хотим слышать: «Жизнь такая короткая, цените каждый ее миг». Мы соскучились по прекрасному, чистому искусству и хотим, чтобы мир вернулся на тот путь, о котором поет Димаш.

И мне кажется, что я знаю, почему другие певцы, обладающие, возможно, не менее великолепным голосом, не задевают душу так сильно, как Димаш. Причина, наверняка, в том, что та жизнь, которую они сами проживают, совсем другая. Я вижу это по польскому шоу-бизнесу. Я бы даже сказала, что многие из них популярны только потому, что не брезгуют черным пиаром: плохая новость, что называется, хорошо продается. А Димаш как на ладони – он честен и открыт со слушателем. Когда он поет, то есть ощущение, что он дарит свое искусство именно тебе, конкретному слушателю.

Я много читала о воспитании молодежи, и мне очень хотелось узнать, откуда появляются такие, как Димаш. Молодые, но мудрые. Только ли семейное воспитание «виновато» в этом? У него такие качества, которые в современном мире стали дефицитным товаром. Так вот, после того первого знакомства с песнями Димаша, которое состоялось благодаря брату, я стала искать в Интернете информацию о нем и отслеживать все его выступления. До него я не любила соцсети, считала, что это пустая трата времен. Но тут поняла, что только в соцсетях мы, его поклонники, можем объе­диниться и основать фан-клуб уникального артиста. Мы зарегис­трировали его как ассоциа­цию, основная цель которой не только продвижение творчества Димаша, но и культуры, и языка страны, подарившей его нам. Начали наводить мосты с посольством Казахстана в Польше и сейчас многие культурные проекты делаем вместе. Если узнаем, что к нам едут артисты из Казахстана, делаем все, чтобы они чувствовали себя у нас комфортно. Нам, полякам, очень хочется сделать что-то хорошее для страны, которую мы полюбили.

Два года назад мы зарегистрировали радио «Димаш». С ним вообще была интересная история. Нас, фанатов, угнетало, что никак не можем пробиться на национальное радио. Мы пишем туда, просим дать эфир, чтобы рассказать о Димаше и Казахстане, а нас игнорируют. И тогда Збигнев Куржински, один из членов фан-клуба, снял квартиру в Варшаве, и мы стали собирать деньги для приобретения радиооборудования. Люди откликнулись! Так у нас появилась замечательная студия в самом центре польской столицы. Это не просто интернет-радио, мы делаем прямые трансляции встреч с нашими гостями. Я, можно сказать, поменяла профессию – стала и радиоведущей, и интервьюером. Всю жизнь мечтала об этом и не решалась, но вот познакомилась с творчеством Димаша, и мне захотелось рассказать о нем всему миру. Так я перешагнула через свои страхи и комплексы.

Мы не оставляем без внимания ни один общенациональный праздник в Казахстане, будь это День Независимости или национальный День влюбленных. Знаем, что 15 апреля на родине Димаша отмечается замечательный светлый праздник, посвященный великой любви героев казахского эпоса «Козы-Корпеш – Баян-Сулу». Польским слушателям об истории их любви рассказывали мои друзья из Казахстана. А еще мы начали изучать казахский язык. Это очень сложно, у нас нет такого учителя, который встречался бы с нами вживую. И я придумала свою методику изучения языка: учим наизусть готовые казахские фразы, чтобы можно было использовать их во время путешествий по Казахстану. Аудиозапись с ними высылает мой друг из Алматы Беглан Шаримбаев. Каждую фразу он повторяет по несколько раз, а мы – следом за ним. Другого способа изучать язык у нас пока нет, но мы будем искать профессионального преподавателя казахского, потому что число желающих изучать его в Польше растет. Среди них немало молодых поляков. Когда начнутся двухмесячные летние каникулы, мы не будем делать новые языковые передачи, но занятия продолжатся – повторим уроки последнего сезона и подготовим к печати иллюстрированный польско-казахский и казахско-польский разговорник.

– Сегодня фан-клубы Димаша есть во многих странах мира, это можно видеть на его концертах. Они чем-то отличаются друг от друга?

– Неудобно хвалить самих себя, но мне кажется, что мы – самые артистичные, динамичные. Когда бываем на концертах Димаша в других странах, нас узнают не только по нашим фирменным футболкам бирюзового цвета, мы активно подпеваем.

Если другим фанатам достаточно послушать какой-то кусочек музыки из творчества Димаша, а потом это долго обсуждать в своем кругу, то мы два года назад основали хор Divoices (Di – Димаш, voices – голос), чтобы петь песни из репертуара Димаша. А самое главное – в честь его 30-летия польский фан-клуб во главе с Агнешкой Хлап придумал и подготовил очень большой проект, для участия в котором мы пригласили фанатов со всего мира. Песню «Махаббат бер маған» пели на четыре голоса разных диапазонов фанаты из Азии, Америки, Европы, Казахстана. Почти 100 человек из 21 страны мира. Это был красивый, но очень тяжелый проект. Надо было вначале записать звук, потом видео и затем смонтировать фильм. Это все получилось благодаря Димашу. Его космический талант вдохновил нас на это. Чтобы проект получился, пришлось работать, начиная с февраля, с утра до вечера три месяца. Дело в том, что когда одни фанаты шли спать, в другом уголке планеты только просыпались, поэтому опросы и просьбы что-то объяснить шли в любое время суток. Это мое личное мнение, но мне кажется, что фанаты Димаша отличаются от фанатов других артистов. Я заметила, что это люди, как правило, яркие, образованные, открытые, с большой внутренней культурой. Большинству из них 40+, но есть и совсем молодые, и люди преклонного возраста. Я не скажу, что вся Польша знает Димаша, но когда я включаю фрагменты его песен, к примеру, в поезде, когда еду из Гданьска, где живу, в Варшаву, у людей загораются глаза. Многие потом начинают звонить и писать мне, что хотят стать членами нашего фан-клуба. Но бывает, когда говорят: «О, нет, это не мое».

– Знает ли Димаш о вашем фан-клубе?

– Думаю, да. По крайней мере, его родители нас хорошо знают. Когда в январе я посетила Казах­стан, то, списавшись с его фанатами из Астаны, встретилась с ними в столичном ресторане казахской национальной кухни «Daididau». Мне очень повезло, потому что на эту встречу, узнав, что там собираются фанаты Димаша, пришли его мама и папа. Они подарили мне чудесный чапан и казахский головной убор.

– Можно ли сегодня сказать, что пение Димаша объединяет людей, которые живут на разных континентах?

– Я немного слежу за творчеством других артистов, у которых тоже есть фанаты. На их концертах среди слушателей выделяется группа людей – человек 30–50, которые громче всех выражают свои эмоции. Но выступление заканчивается, и они расходятся по домам. У Димаша все по-другому. У него заканчивается один концерт, а мы уже думаем, когда же будет следующий? Мы хотим продолжения этого праздника – слушать и просто смотреть на этого уникального артиста. Мы всегда говорим своим друзьям из Казахстана: как же вам повезло, что Димаш родился именно у вас. Признаюсь, завидую вам белой завистью. Это, конечно, шутка, но мы, его фанаты из Польши, немножко сошли с ума от него. У нас одна тема для разговора – Димаш, Димаш, Димаш...