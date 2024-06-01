Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию

Спорт
10

Это первая его победа в индивидуальных состязаниях на турнире такого уровня, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Казахстанец Эдуард Ким на проходящем в канадском Маркеме этапе Кубка мира по артистичному плаванию выиграл золотую медаль.

Наш соотечественник в технической программе набрал 204.3900 балла. Это первая победа Эдуарда Кима в индивидуальных состязаниях КМ.

До этого на аналогичных стартах в Испании и Франции он брал «серебро», а в том же Маркеме выигрывал серебряную награду в технической программе и бронзовую медаль в вольной.

Вместе с тем Карина Магрупова в Канаде стала пятой.

#Кубок мира #Эдуард Ким #артистическое плавание

Популярное

Все
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Хищения выявили в Центре занятости населения
Врачи Шымкента экстренно приняли роды у иностранки
«Жасыл ел» спешит на помощь
Около 30 тыс. детей появились в нашей стране путем ЭКО
Художник Лейла Махат представила свою выставку Menmin
Путешествие по территории смыслов
Счастлив тот, кто счастлив дома
Когда милосердие становится доброй традицией
ТРУДности воспитания
В Талдыкоргане определили лучших юных конструкторов
Более 150 тыс. казахстанцев получили правовую помощь
Акция «Народный юрист» прошла в Шымкенте
Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным вооружением
Отличившихся школьников наградили от имени министра просвещения
Лето подружит, познакомит, удивит
Линейный ускоритель поможет пациентам
Бочча развивает силу и точность
«Тобол» и «Актобе» – фавориты в Кубке Казахстана
Сборная Казахстана узнала соперников по чемпионату мира
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Триумф и трагедия казахских баев
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве

Читайте также

Казахстан и Узбекистан укрепляют спортивное сотрудничество
Маулен Ашимбаев наградил победителей республиканского турни…
Астанчанка выиграла в турнире по стрельбе из лука в Турции
Лукас выиграла десятый бой в профи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]