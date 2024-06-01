Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию

Это первая его победа в индивидуальных состязаниях на турнире такого уровня, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Казахстанец Эдуард Ким на проходящем в канадском Маркеме этапе Кубка мира по артистичному плаванию выиграл золотую медаль.

Наш соотечественник в технической программе набрал 204.3900 балла. Это первая победа Эдуарда Кима в индивидуальных состязаниях КМ.

До этого на аналогичных стартах в Испании и Франции он брал «серебро», а в том же Маркеме выигрывал серебряную награду в технической программе и бронзовую медаль в вольной.

Вместе с тем Карина Магрупова в Канаде стала пятой.