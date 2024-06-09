Потребление мяса и мясопродуктов в РК выросло на 2%

При этом денежные расходы на эту продукцию подскочили сразу на 13%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

За январь-апрель текущего года в стране произвели 27,2 тыс. тонн свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 11,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего «красного» мяса произвели в Актюбинской области: 4,8 тыс. тонн, плюс 24,9% за год. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Костанайская (4 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (3,7 тыс. тонн), Павлодарская (3,6 тыс. тонн) и Акмолинская (2,5 тыс. тонн) области.

На 1 мая текущего года в Казахстане числилось 5 млн голов крупного рогатого скота — на 4,3% больше, чем годом ранее. В том числе непосредственно коров насчитывалось 2,3 тыс. голов, плюс 9,1% за год.

В стране так же выросло поголовье овец (на 10%, до 13,7 млн голов), верблюдов (на 9%, до 162,9 тыс. голов), лошадей (на 5,5%, до 2,8 млн голов) и птицы (на 0,8%, до 37,6 тыс. голов).

Поголовье свиней сократилось на 8%, до 306,4 тыс. голов, коз — на 2,3%, до 866,1 тыс. голов.

Скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе 317,7 тыс. тонн (плюс 7,1% за год), в убойном весе — 209,5 тонны (плюс 7,8%). Также фермеры получили 514,7 тыс. тонн коровьего молока (плюс 8,4%) и 1,2 млрд куриных яиц (плюс 1,4%).

По итогам января–марта текущего года Казахстан отправил на экспорт 15,5 тыс. тонн свежего, мороженого и охлаждённого мяса и субпродуктов на сумму 40,6 млн долл. США. Годовое сокращение в натуральном выражении составило 61,7%, а вот в денежном выражении, напротив, был зафиксирован заметный рост — сразу в 3,2 раза.

В страны СНГ из РК отправили 14,9 тыс. тонн продукции — на 59,2% меньше, чем годом ранее. Здесь основными направлениями стали Россия (8,1 тыс. тонн), Узбекистан (4 тыс. тонн) и Кыргызстан (2,2 тыс. тонн).

В остальные страны экспортировали 621,3 тонны мяса — на 84,5% меньше, чем годом ранее. 194,8 тонны продукции было отправлено в Иран, 169 тонн — в ОАЭ, 162 тонны — в Катар, 57,3 тонны — в Кувейт, 38,2 тонны — в Саудовскую Аравию.

По итогам апреля 2024 года мясо и мясные продукты в розничных точках продаж в РК подорожали на 5,6% в годовой динамике. В том числе мясо и птица выросли в цене на 5,1%, колбасы — на 6,1%, изделия из мяса — на 7%. Непосредственно свинина подорожала на 6,1%, говядина — на 6%, баранина — на 4,5%, птица — на 4,4%, конина — на 3,2%, полукопчёная колбаса — на 6,1%, варёная колбаса — на 5,7%.

На базарах и в магазинах страны свинину можно было купить в среднем по 2,2 тыс. тг за кг, говядину — по 2,7 тыс. тг, баранину — по 2,8 тыс. тг, конину — по 3 тыс. тг, мясо кур — по 1,5 тыс. тг, варёную колбасу — по 2,9 тыс. тг, полукопчёную колбасу — по 3,5 тыс. тг за кг.

За 2023 год потребление мяса и мясопродуктов в РК составило в среднем 80,1 кг на душу населения — на 2,4% больше, чем в 2022-м.

Самым популярным мясом традиционно осталась говядина: в 2023 году её потребление достигло 24,7 кг на человека, плюс 3,8% за год. Далее идут конина (6,7 кг на душу населения), баранина (5,3 кг), свинина (3,3 кг) и куры (5 кг).

Что касается прочей мясной продукции, в прошлом году на каждого казахстанца в среднем пришлось 3,9 кг полукопчёной колбасы, 2,7 кг варёной колбасы, 7,1 кг мясного фарша, 2,1 кг сосисок и сарделек, 739 граммов говяжьей печени, 193 грамма сала, 138 граммов мясных полуфабрикатов.

При этом расходы населения на мясо и мясопродукты достигли 168,9 тыс. тг в среднем на душу населения в год — на ощутимые 12,6% больше, чем годом ранее.