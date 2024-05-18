Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
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Алибек Байшуленов, Кызылорда
Для проведения значимой патриотической акции в Приаралье во главе с координатором Панфиловского движения, внучкой легендарного генерала Ивана Панфилова – Айгуль Байкадамовой приехала солидная делегация, в которую вошли советник главы администрации города Байконыра Сергей Волков и заместитель руководителя Байконурского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Равиль Кульдеев.