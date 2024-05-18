Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения

Высокое звание и большая гордость

Также в акции приняли участие представители этнокультурного центра «Славяне», главы департамента по делам обороны Кызылординской области и военно-патриотичес­ких организаций, общественных объеди­нений «Ерлік», «Чернобыль», «Невада-Семей», ветераны боевых действий на таджикско-афганской границе и другие.

Перед началом торжественной церемонии посвящения в юные панфиловцы гости и участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню на Мемориале «Тағзым» и бюсту Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова у входа в учебное заведение.

Как рассказала Айгуль Байкадамова, цель международного панфиловского движения «Нас миллионы панфиловцев!» – граж­данско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

– Панфиловское движение объеди­няет молодежь нескольких стран, – уточнила Айгуль Байкадамова. – Мы проводим встречи со школьниками, организовываем международные форумы и конференции, экскурсии по военно-историческим музеям и местам боевой славы, и главное, участвуем в поиске без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны солдат. Движение «Нас миллионы панфиловцев» расширило географические границы. Сегодня в наших рядах – школьники из более чем 150 школ России, Казахстана и Кыргызстана.

15 лучших учеников школы представили гостям монтаж из литературных произведений, посвященных героизму панфиловцев. Под звуки Марша 8-й гвардейской Панфиловской дивизии в зал внесли штандарт международного движения «Нас миллионы панфиловцев». За всем происходящим действием по видеоконференцсвязи наблюдали участники Международного Панфиловского движения из Москвы, Волоколамска, Саратова, Петровска, Калуги, Алматы, Павлодара, Бишкека и других городов. В ходе диалога свои поздравления кызылординским школьникам направило и командование легендарной Панфиловской дивизии.

– Дивизия сейчас на учении, но особо отмечают, что панфиловцев бывших не бывает, и нас становится больше. И действительно – нас миллионы! Этот штандарт передается на вечное хранение школе-лицею № 5, которая с 1975 года носит имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Он будет служить символом и атрибутом военно-патриотичес­кого воспитания и присутствовать на всех мероприятиях такого направления, – сообщила Айгуль Байкадамова.

После торжественной клятвы юных панфиловцев гости повязали новобранцам специальные галстуки. Школьники поклялись хорошо учиться, изучать историю и любить свою Родину, чтить под­виги предков, свято хранить панфиловские традиции, соблюдать принципы интернационализма и укреплять дружбу между народами.

– Запомните, дети, теперь вы будете гордиться этим званием всю жизнь. На стенах Рейхстага в победном мае 1945 года появилась надпись: «Мы – панфиловцы! Спасибо, Батя, за валенки!» И это написали те, кто воевал под командованием генерала Панфилова в начале войны, но в составе других частей дошли до Берлина! А все потому, что комдив очень заботился о своих подчиненных, за простоту в общении и человечность получил прозвище Батя, а солдаты из этого региона между собой называли его Аксакалом. Поспрашивайте у своих дедушек и бабушек о героизме прадедов! В их жилах течет кровь победителей! И вы победители! Теперь у вас есть новые друзья, нас миллионы! А когда мы вмес­те – мы сила! – сказала внучка генерала.

После поздравлений директор школы-лицея № 5 Рита Мухашова подписала Меморандум о взаимном сотрудничестве с Atamnyn Amanaty – единственной общест­венной организацией в Казахстане, занимающейся системным поиском и перезахоронением воинов-казахстанцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Как отметила ее представитель Алия Сатмурзина, поисковики каждый месяц находят от 30 до 50 человек. Всего в годы войны из Казахстана были призваны около 1,5 млн человек. На полях сражений остались около 600 тыс. солдат, больше 270 тыс. пропали без вести. Но поиски продолжаются. Волонтеры Atamnyn Amanaty нашли больше 4,5 тыс. воинов.

– В начале этого года мы привезли в Казахстан останки 19 солдат, – поделилась Алия Сатмурзина. – Один из них, Сейлан Маметов, был призван из Казалинского района Кызылординской области. К сожалению, не удалось найти родственников, но его захоронили со всеми воин­скими почестями. А погиб он при обороне Москвы 7 ноября 1941 года. Теперь и кызылординские панфиловцы поедут в Калужскую область на поиски. Поздравляю со вступлением в ряды панфиловцев и желаю плодотворной деятельности.

Обращаясь к юным панфиловцам, заместитель начальника департамента по делам обороны Кызылординской области, подполковник Алмат Жакипов особо отметил, что дети вошли в славную историю страны.

– Признаюсь, мы, военные, сейчас больше волнуемся. Панфиловская дивизия всегда была и останется образцом героизма и мужества солдат и командиров. Дети, знайте и помните, что великий комдив Иван Панфилов прошел две войны. И только две дивизии за всю историю существования вооруженных сил Советского Союза были названы в честь своих командиров. Первой, после Гражданской войны, стала Чапаевская дивизия, в которой служил сам Панфилов, а во время Великой Отечественной войны имя командира получила 8-я Гвардейская стрелковая дивизия, которой он командовал. Это высокое звание и большая гордость для вас – быть частью этой истории, – отметил он.

Не бойтесь испытаний и преград!

Юные панфиловцы продемонстрировали свой талант, исполнив для гостей песни военных лет «Журавли», «В землянке» и «День Победы». А после новобранцев по видеосвязи поздравили коллеги-панфиловцы с родины И. В. Панфилова города Петровска Саратовской области, а также из Москвы, Волоколамска и Калуги, где воевали панфиловцы.

Координатор панфиловского движения по Петровскому району Светлана Тимощук и директор школы № 3 им. Панфилова Александр Медведев пригласили кызылординцев к себе в гости.

– Учащиеся нашей школы традиционно в ноябрьские дни проводят Панфиловскую неделю, вахту памяти, посвящают первоклассников в юные панфиловцы, отмечают даты. Сами дети проводят экс­курсию в школьном музее, открытом в 1983 году. И вы будьте достойны высокого звания юных панфиловцев, не бойтесь испытаний и преград, они помогут стать вам сильней! Ваши учителя поддержат вас. Отличительная черта панфиловцев – верность, дружба и неразрывная связь с Родиной, – сказали они.

Звучали добрые напутствия и поздравления и от московской группы панфиловского движения, которой руководит внучка генерала Панфилова Елена Козырькова, а также из школ № 1399 из Северного Тушино (Москва) и № 3 Калужской области:

– Московская группа панфиловцев создана много лет назад дочерью Панфилова – Марией Ивановной. В школе № 1399 в 2008 году был открыт музей комдива. В сос­таве нашей организации прямые потомки генерала – его внуки, правнуки и праправнуки, которые сегодня учатся в 8-м и 9-м классах. На улице Героев-панфиловцев в доме № 12 есть мемориал, где на черном граните золотом высечены фамилии всех 28 героев-панфиловцев. В июле 2023 года был открыт бюст Ивану Панфилову. В торжестве участвовал последний живой солдат 4-й роты 8-й Гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова 97-летний Владимир Михайлович Бурцев. В целях сплочения наших рядов мы приветствуем разные формы общения – встречи, обмен опытом, международные конференции. Приезжайте к нам, мы всегда рады видеть вас!

Новых членов движения поздравил советник главы администрации города Байконыра Сергей Волков, отметивший, что гвардии генерал-майор Панфилов посвятил себя служению Родине и делал это самоотверженно и героически.

– Под командованием Панфилова служили представители многих наций. Многонациональная дивизия, сформированная за месяц из новобранцев, не имевших боевого опыта, в 1941 году совершила невероятный подвиг, остановив у Москвы три немецкие дивизии. Это братство защитило столицу СССР от фашистов. Именем Панфилова названы населенные пункты, улицы, школы, парки, аллеи. Будьте патриотами своей страны, как Панфилов! – сказал он.

Слова напутствия детям выразил и выпускник кызылординской школы-лицея № 5 им. Панфилова Равиль Кульдеев.

– Российская организация «Бое­вое братство» работает с байконырскими школьниками по данной тематике. Теперь панфиловское движение станет мос­том дружбы и содействия между Байконыром и Кызылордой. На космическом комплексе мы поддерживаем все патриоти­ческие мероприятия. Я учился при директоре Раисе Георгиевне Крапивенко, которая во время войны служила в авиации. Она воспитала нас пат­риотами, а мы должны передавать духовные ценности дальше – из поколения в поколение. И вам нужно знать историю, любить и защищать Родину, – отметил Равиль Кульдеев.

Как рассказал преподаватель НВП школы-лицея № 5 Вахид Валиев, в будущем список юных панфиловцев увеличится.

– Наша школа – первая в регио­не, вступившая в международное движение. Будем нести знамя панфиловцев высоко и гордо. В прошлом году я участвовал в поисковой экспедиции в Калужской области и привез оттуда предметы военных лет, которые разместил в Уголке боевой славы. В школе мы постоянно проводим Уроки мужества. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной почти не осталось, поэтому встречи проходят с ветеранами войны в Афганистане, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащими ядерного полигона Семея, участниками боевых действий на таджикско-афганской границе, представителями департамента по делам обороны области. Во время экс­курсий на воинские объекты знакомим детишек с жизнью и бытом военнослужащих, чтобы наши ребята в будущем были подготовлены к несению воинской службы и готовы к защите Отечества, – подытожил он.