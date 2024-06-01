30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей

В рамках праздника в дворовых клубах столицы будут организованы различные мероприятия, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице в честь 1 июня – Дня защиты детей столичным жителям были розданы конфеты и игрушки, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие, инициированное молодежным ресурсным центром «Астана жастары», было организовано на территории городского Арбата.

«Сегодня волонтеры МРЦ «Астана жастары» раздают жителям и гостям столицы праздничные сладости и игрушки в честь Дня защиты детей на Арбате. До конца мероприятия жителям раздадут запланированные 30 килограммов конфет», - сказала руководитель отдела развития волонтерского движения Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Эльвира Есмуханова.

Также, по словам организаторов, в рамках праздника в дворовых клубах столицы будут организованы различные мероприятия, в том числе мастер-классы, концертные программы.