Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая

Культура
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Со сцены проекта прозвучала песня «Golden», которая уже несколько лет дает старт сольным концертам Димаша, передает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

8 июня телеканал CCTV-1 транслировал новый выпуск проекта «Красота и гармония», реализованный в целях масштабного международного культурного обмена между Китаем и зарубежными странами.

«Музыка пересекает границы, а культура наводит мосты. Когда зазвучит музыка, я надеюсь, вы сможете найти силу и мужество в моем пении», — пригласил Димаш своих поклонников к просмотру программы.

И действительно, в этот вечер со сцены проекта прозвучала сильная и смелая песня «Golden», которая уже несколько лет дает старт сольным концертам Димаша.

А в качестве международного сотрудничества казахстанский певец Димаш Кудайберген представил известную композицию «You Raise Me Up» в сопровождении POLY WeDo, хора сучжойского молодежного симфонического оркестра из Китая.

Напомним, что Димаш принимал участие в премьерном выпуске проекта «Красота и гармония», который состоялся в октябре прошлого года. Тогда вместе с известным пианистом Ланг Лангом он исполнил фрагмент первой части фортепианного концерта композитора Синь Синхая «Песнь лодочника Желтой Реки» и представил народную казахскую песню «Дударай» в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк.

#Китай #Димаш Кудайберген #Димаш

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