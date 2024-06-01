Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Экология
5

Метеорологи предупреждают, что в этом году число бурь может варьироваться от 17 до 25, передает Kazpravda.kz

Фото: AP/TASS

Сезон ураганов начинается в пятницу в Атлантическом океане, ожидается, что активность ураганов в текущем году превысит норму, предупреждают метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сообщает Интерфакс.

«Прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований с вероятностью 85% указывает на то, что активность ураганов и их количество будут выше нормы», - говорится в коммюнике на сайте управления.

Метеорологи предупреждают, что в этом году число бурь может варьироваться от 17 до 25. Из них от восьми до 13 достигнут степени ураганов, скорость ветра в которых составит 33 м/с и выше, причем от четырех до семи ураганов могут оказаться сильными, то есть будут соответствовать категориям 3, 4 или 5 по шкале Саффира-Симпсона.

Метеорологи поясняют, что повышенная активность ураганов в этом году связана, в частности, с высокими температурами воды в Атлантическом океане, развитием феномена "Нинья", то есть похолодания экваториальной части Тихого океана, ослаблением пассатов в Атлантическом океане и уменьшением сдвига ветра. Все это способствует формированию тропических бурь.

Сезон ураганов в Атлантическом океане продлится с 1 июня по 30 ноября.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

В ураганах третьей категории скорость ветра может достигать 58 м/с. Они могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.

Ураганы четвертой категории приводят к еще более катастрофичным последствиям. Скорость ветра таких ураганов варьируется от 58 до 70 м/с. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, приводят к затоплению местности далеко вглубь суши. К четвертой категории относился, в частности, самый смертоносный в истории США ураган Галвестон, обрушившийся в 1900 году.

Ураганы пятой - наивысшей - категории могут привести к полному разрушению зданий. Скорость ветра в них достигает 70 м/с и более. Ураганы этой категории могут стать причиной сильных наводнений, поднятия воды в морях и океанах, выхода рек из берегов. Ветры при таких ураганах вырывают с корнем практически все деревья.

#экология #Атлантический океан #ураганы

Популярное

Все
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Хищения выявили в Центре занятости населения
«Жасыл ел» спешит на помощь
Врачи Шымкента экстренно приняли роды у иностранки
Около 30 тыс. детей появились в нашей стране путем ЭКО
Художник Лейла Махат представила свою выставку Menmin
Путешествие по территории смыслов
Счастлив тот, кто счастлив дома
Когда милосердие становится доброй традицией
ТРУДности воспитания
В Талдыкоргане определили лучших юных конструкторов
Более 150 тыс. казахстанцев получили правовую помощь
Акция «Народный юрист» прошла в Шымкенте
Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным вооружением
Отличившихся школьников наградили от имени министра просвещения
Бочча развивает силу и точность
Лето подружит, познакомит, удивит
Линейный ускоритель поможет пациентам
«Тобол» и «Актобе» – фавориты в Кубке Казахстана
Сборная Казахстана узнала соперников по чемпионату мира
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Триумф и трагедия казахских баев
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве

Читайте также

Президент принял эколога Евгения Мухамеджанова
Обменять собранные бутылки на кофе могут жители Астаны
Какие острова Алаколя запретили посещать туристам
Снежные барсы попали в фотоловушку в ущелье Иле-Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]