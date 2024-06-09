Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже

Спорт
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Завершился мировой отборочный этап по дзюдо, начавшийся 24 июня 2022 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

В результате 8 наших дзюдоистов, которые на протяжении 2 лет боролись на татами и набрали высокие баллы, получили возможность побороться за медали в Париже, сообщает Минтуризма и спорта.

Ранее на Олимпиаде в Рио и Токио участвовали 6 наших спортсменов.

Всего на Олимпиаде выступят 355 спортсменов из 105 стран мира в 14 весовых категориях. А во всех категориях примут участия только спортсмены Франция и Япония.

Франция — 14 весовых категорий

Япония — 14 весовых категорий

Казахстан — 8 весовых категорий

Мужчины:

60 кг. Елдос Сметов

66 кг. Гусман Кыргызбаев

73 кг. Данияр Шамшаев

81 кг. Абылайхан Жубаназар

100 кг. Нурлыхан Шархан

Женщины:

48 кг. Абиба Абужакынова

+78 кг. Камила Берликаш

Смешанные командные соревнования:

63 кг. Эсмигул Куюлова

ПРЕЖНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

Олимпиада в Токио — 1 бронза

Олимпиада в Рио-де-Жанейро — 1 серебро, 1 бронза

Олимпиада в Пекине — 1 серебро.

#олимпиада #дзюдо #лиценции

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