Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже

Завершился мировой отборочный этап по дзюдо, начавшийся 24 июня 2022 года, передает Kazpravda.kz
В результате 8 наших дзюдоистов, которые на протяжении 2 лет боролись на татами и набрали высокие баллы, получили возможность побороться за медали в Париже, сообщает Минтуризма и спорта.
Ранее на Олимпиаде в Рио и Токио участвовали 6 наших спортсменов.
Всего на Олимпиаде выступят 355 спортсменов из 105 стран мира в 14 весовых категориях. А во всех категориях примут участия только спортсмены Франция и Япония.
Франция — 14 весовых категорий
Япония — 14 весовых категорий
Казахстан — 8 весовых категорий
Мужчины:
60 кг. Елдос Сметов
66 кг. Гусман Кыргызбаев
73 кг. Данияр Шамшаев
81 кг. Абылайхан Жубаназар
100 кг. Нурлыхан Шархан
Женщины:
48 кг. Абиба Абужакынова
+78 кг. Камила Берликаш
Смешанные командные соревнования:
63 кг. Эсмигул Куюлова
ПРЕЖНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Олимпиада в Токио — 1 бронза
Олимпиада в Рио-де-Жанейро — 1 серебро, 1 бронза
Олимпиада в Пекине — 1 серебро.