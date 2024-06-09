Ремонт дорог продолжается в столице

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Хусейн бен Талал в рамках среднего ремонта, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 22:00 часов 9 июня до 22:00 часов 10 июня вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

Кроме того, проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик.

В связи с проведением ремонтных работ 10-12 июня будет полностью перекрыт участок улицы Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.