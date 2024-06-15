Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями

Цифровизация, Технологии
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Обсуждены вопросы коммерциализации конкретных инновационных проектов, а также венчурного финансирования стартапов, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и министр цифрового развития Жаслан Мадиев посетили международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, встретились с его участниками, а также ознакомились с рядом отечественных инновационных проектов, сообщает официальный сайт Кабмина РК.

Astana Hub активно работает над созданием и развитием экосистемы для IT-бизнеса, подготовкой IT-специалистов и поддержкой стартап-проектов. На сегодняшний день в технопарке зарегистрировано около 1,5 тыс. IT-компаний, из которых более 400 – с иностранным участием.

К примеру, стартап Alaqan представляет собой систему бесконтактной оплаты с помощью распознавания вен ладони. Проект на рынке с 2020 года и на сегодня имеет 3 продукта: Alaqan Pay, Alaqan Mektep и Alaqan HR. У системы Alaqan 100 тыс. активных пользователей, 1,2 млн идентификаций в месяц и $300 тыс. привлеченных инвестиций.

Еще одной разработкой является проект NeuronOil. Это веб-симулятор разработки нефтяных месторождений, использующий межскважинное численное моделирование с машинным обучением. Технология позволяет увеличивать суточную добычу нефти без роста расходов или снижать затраты при сохранении планируемых объемов добычи.

Также была презентована работа CodiPlay – перспективного казахстанского EdTech стартапа, ориентированного на глобальную экспансию. Проект использует искусственный интеллект и виртуальную реальность, подключив к своей системе школы Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Катара, Азербайджана, Индонезии и Великобритании.

В ходе совещания, прошедшего в технопарке, обсуждены меры поддержки стартапов, вопросы коммерциализации конкретных инновационных проектов, а также венчурного финансирования стартапов в соответствии с поручением президента страны об увеличении объема экспорта IT-услуг до $1 млрд.

#IT #цифровизация #технологии #Astana hub #стартапы

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