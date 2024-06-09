Уровень реки Жайык продолжает снижаться
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Оперативный штаб по ЧС опубликовал сводку по уровню воды в реки в Атырауской области, передает Kazpravda.kz
Изменение уровня воды в реке 9 июня относительно 8 июня:
с. Индербор - уровень воды - 890 см (-7 см), критический уровень - 845 см;
с. Махамбет - уровень воды - 991 см (-3 см), критический уровень - 850 см;
г. Атырау - уровень воды - 592 см (0 см), критический уровень - 550 см.
с. Жанаталап - уровень воды - 424 см (-1 см), критический уровень - 500 см;
с. Еркинкала - уровень воды - 383 см (0 см), критический уровень - 450 см.